«Дорога без опасностей» – ГАИ проведёт профилактическое мероприятие в Витебской области

В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Дорога без опасностей», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня и до конца недели на территории Витебской области усилены наряды дорожно-патрульной службы. На помощь прибыли коллеги из Гродненской, Минской и Могилевской областей, экипажи специального подразделения «Стрела».

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Организована работа с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов, дополнительных мобильных датчиков контроля скорости. Запланирована усиленная отработка автомобильной дороги Р45 «Полоцк – Глубокое – граница Литвы». Рейдовые мероприятия направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, провоцирующих происшествия с тяжкими последствиями. На особом контроле состояние зимних шин и игнорирование сигналов светофоров. Соблюдение скоростных ограничений, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда перехода к управлению транспортом, состояние опьянения и без прав. Соблюдение правил пешеходами, особенно в темное время суток.

Погодные условия в эти дни переменчивы. ГАИ призывает водителей и пешеходов безоговорочно соблюдать Правила дорожного движения, оставаться осмотрительными и осторожными.