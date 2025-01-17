Несколько сотен гостей собрал Рождественский вечер в Белгосфилармонии

Традиции сохраняются. Ежегодный Рождественский вечер в Белгосфилармонии собрал несколько сотен гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции сохраняются. Ежегодный Рождественский вечер в Белгосфилармонии собрал несколько сотен гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечены те, кто потрудился в 2024 году на ниве духовного просвещения, образования и развития православной духовной культуры. Праздничные премии вручил Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В преддверии праздника Богоявления по вечерам собирались, ходили друг к другу в гости и исполняли песнопения, которые славили творца. Традиции эти сохраняются в современных таких реалиях, и это очень важно, потому что дает хороший заряд людям на весь год наступивший. И вместе с тем объединяет людей, вдохновляет на все доброе и полезное.
Рождественский вечер – своего рода визитная карточка Христианского образовательного центра. Завершилось мероприятие концертной программой «Музыкальное приношение».