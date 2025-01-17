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Несколько сотен гостей собрал Рождественский вечер в Белгосфилармонии

17 января 2025 06:51
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Традиции сохраняются. Ежегодный Рождественский вечер в Белгосфилармонии собрал несколько сотен гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько сотен гостей собрал Рождественский вечер в Белгосфилармонии-2

Отмечены те, кто потрудился в 2024 году на ниве духовного просвещения, образования и развития православной духовной культуры. Праздничные премии вручил Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Несколько сотен гостей собрал Рождественский вечер в Белгосфилармонии-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В преддверии праздника Богоявления по вечерам собирались, ходили друг к другу в гости и исполняли песнопения, которые славили творца. Традиции эти сохраняются в современных таких реалиях, и это очень важно, потому что дает хороший заряд людям на весь год наступивший. И вместе с тем объединяет людей, вдохновляет на все доброе и полезное.

Рождественский вечер – своего рода визитная карточка Христианского образовательного центра. Завершилось мероприятие концертной программой «Музыкальное приношение».

# Православные в Беларуси # Вениамин

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