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Дополнительные средства из бюджета Минска направят на здравоохранение, транспорт и ЖКХ

18 ноября 2020 15:17
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Новости Беларуси. Дополнительные средства выделены из бюджета Минска на здравоохранение, транспорт и ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение приняли депутаты Мингорсовета на внеочередном заседании.

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Так, на здравоохранение столицы дополнительно будет направлено 52 миллиона рублей, в том числе на заработную плату, взносы соцстрахования, выплаты за работу медперсонала в условиях COVID-19, на оплату медикаментов и приобретение средств индивидуальной защиты.

Дополнительные средства из бюджета Минска направят на здравоохранение, транспорт и ЖКХ-1

На субсидирование коммунального пассажирского транспорта дополнительно направят 22 миллиона рублей, перераспределят средства бюджета на капремонт жилья и замену лифтов, закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.

# Бюджет Минска # общество # Фотофакт

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