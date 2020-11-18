Дополнительные средства из бюджета Минска направят на здравоохранение, транспорт и ЖКХ

Новости Беларуси. Дополнительные средства выделены из бюджета Минска на здравоохранение, транспорт и ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение приняли депутаты Мингорсовета на внеочередном заседании.

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Так, на здравоохранение столицы дополнительно будет направлено 52 миллиона рублей, в том числе на заработную плату, взносы соцстрахования, выплаты за работу медперсонала в условиях COVID-19, на оплату медикаментов и приобретение средств индивидуальной защиты.