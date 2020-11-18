В Логойске появился крейсер. Арт-объект установили на берегу водохранилища

Новости Беларуси. На берегу водохранилища в Логойске появился новый арт-объект – крейсер. А на палубе – необычная детская площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь у маленьких жителей райцентра есть собственный корабль, над которым возвышается герб города. Здесь настоящие руль и люки иллюминаторов. Поднявшись на палубу, малыши могут представить себя капитанами, а для подростков рядом разместили площадку для воркаута. Все это – часть проекта по благоустройству территории.

Евгений Гайдук, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:

Это место является знаковым для горожан. Это место отдыха и проведения досуга. В 2019 году приступили к работам по вертикальной планировке территории, устройству пешеходных связей. В 2020 году работа была продолжена, приобрели детскую игровую площадку, а также спортивную площадку типа воркаут. Устроили уличное освещение по контуру, завершили работу по устройству пешеходных связей. В 2021 году планируется завершить объект в части озеленения всей территории.