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В Логойске появился крейсер. Арт-объект установили на берегу водохранилища

18 ноября 2020 15:16
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Новости Беларуси. На берегу водохранилища в Логойске появился новый арт-объект – крейсер. А на палубе – необычная детская площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске появился крейсер. Арт-объект установили на берегу водохранилища-1

Теперь у маленьких жителей райцентра есть собственный корабль, над которым возвышается герб города. Здесь настоящие руль и люки иллюминаторов. Поднявшись на палубу, малыши могут представить себя капитанами, а для подростков рядом разместили площадку для воркаута. Все это – часть проекта по благоустройству территории.

В Логойске появился крейсер. Арт-объект установили на берегу водохранилища-4

Евгений Гайдук, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:
Это место является знаковым для горожан. Это место отдыха и проведения досуга. В 2019 году приступили к работам по вертикальной планировке территории, устройству пешеходных связей. В 2020 году работа была продолжена, приобрели детскую игровую площадку, а также спортивную площадку типа воркаут. Устроили уличное освещение по контуру, завершили работу по устройству пешеходных связей. В 2021 году планируется завершить объект в части озеленения всей территории.

В Логойске появился крейсер. Арт-объект установили на берегу водохранилища-7

Летом коммунальщики расчистили береговую линию: убрали заросли, выравняли землю и насыпали грунт. Оборудовали и трассу для велосипедистов. На круговой дорожке уложили тротуарную плитку, поставили скамейки. Кстати, проект реализован за средства местного бюджета.

# Арт-проекты # общество # Евгений Гайдук # Фотофакт

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