Дополнительная гарантия на технику. Стоит ли её покупать?

В последнее время магазины бытовой техники начали активно предлагать покупателям приобрести дополнительную гарантию на товар. Вот только жалобы потребителей на данную услугу не прекращаются. Что же такое дополнительная гарантия и так ли она нужна?

Руслан Горбатович, юрист Центра правовой защиты потребителей:

Дополнительная (или расширенная) гарантия – это пакет дополнительных опций по послепродажному обслуживанию товара. В случае приобретения расширенной гарантии воспользоваться ей можно, обратившись к продавцу или напрямую в сервисный центр, который указан в гарантийном талоне. Когда же и по какой причине потребитель имеет право обратиться к продавцу с претензией?

Захар Ладутько, адвокат:

На какие случаи распространяется дополнительная гарантия, это будет указано у вас в договоре. Обязательно нужно прочитать договор и посмотреть именно перечень случаев, на которые распространяется дополнительная гарантия. Обязательно необходимо посмотреть и срок, когда начинает исчисляться дополнительная гарантия.

Руслан Горбатович:

Обращаем внимание, что частью 2 пункта 1 статьи 21 Закона «О защите прав потребителей» установлен минимальный гарантийный срок – 2 года. Так, по истечении гарантийного срока, установленного продавцом, однако в пределах 2 лет с момента передачи товара продавцом потребителю, продавец отвечает за товар ненадлежащего качества. Более того, изготовитель обязан устанавливать срок службы товаров длительного пользования. Как правило, это от 3 до 10 лет, в пределах которых потребитель также имеет право обратиться к продавцу за незамедлительным безвозмездным устранением недостатков товара, за заменой либо расторжением договора и возвратом средств за товар ненадлежащего качества.

Представим ситуацию. У нас сломался телефон, но при этом имеется основная гарантия, дополнительная и страховка. С каким документом обращаться к продавцу? Захар Ладутько:

Во-первых, по срокам, когда наступила поломка: если в период действия основной гарантии, то мы обращаемся по основной гарантии; период действия дополнительной – идем по дополнительной; если будет страховой случай, который указан в страховке (надо внимательно ознакомиться с условиями страховки) – используем страховку. На какие моменты в договоре обратить внимание, чтобы деньги не были выброшены на ветер?