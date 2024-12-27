Марафон добра «Наши дети» посетил детский социальный приют в Любанском районе

Благотворительный марафон тепла и добра «Наши дети» продолжает свое путешествие по Минской области. В канун Нового года праздник пришел к ребятам из детского социального приюта Любанского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь воспитывается 13 детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Юных воспитанников навестили депутаты Палаты представителей, а также руководство региона. Гости пришли с подарками. Каждый из ребят заранее написал письмо с пожеланиями. А взрослые – как настоящие волшебники – исполнили их мечты. Вручили, конечно, и сладкие сюрпризы.

Кирилл Томко, воспитанник детского социального приюта Любанского районного социально-педагогического центра: Я очень рад, что скоро Новый год. Очень хочется волшебства, чтобы все мои желания исполнились.

Оксана Илькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы приехали для того, чтобы исполнить детские пожелания, которые они писали в письмах Деду Морозу. В рамках еще одной акции, которая проводилась в районе, «Елка желаний». Как раз сегодня, эти детские пожелания мы сегодня помогли Дедушке Морозу исполнить.

Для ребят организовали настоящий новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они вместе со взрослыми смотрели представление, танцевали и водили хороводы. В эти дни особенно важно подарить веру в чудо и заботу тем, кто в этом нуждается.