Беларусь помнит. Сергей Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы

Новости Беларуси. По достоинству оценить завоевания предыдущих поколений в эти дни стараются сотни белорусов. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Витебске собрались жители микрорайона Руба у памятника неизвестному солдату. К монументу несли ромашки, васильки, лилии.

Цветы с собственных клумб. Именно такими букетами встречали победителей местные жители в 1944-ом.

Екатерина Данилюк, жительница Витебска:

Это мой прадедушка – Габрашитов Гайнидин Габрашитович. Он родился в Башкирии и воевал. Награжден многими медалями. Но самая для нас ценная – это медаль «За отвагу». Дедушка после завершения войны остался жив. И оказался в Рубе и продолжил свой трудовой путь на заводе «Доломит», и до конца своих дней там работал.

Евгения Кожелева, жительница Витебска:

Мы сегодня на Дне Независимости вспоминаем, кто отстоял нашу страну. Спасибо им за мирное небо и за нашу красивую Беларусь.

В Гомель доставили очередные 6 капсул с землёй из мест, где показали пример мужества и отваги защитники и освободители Беларуси. Лоев, Славгород, Витебск, Гродно, Брест – география подвигов безгранична.

С полей сражений Великой войны за последнее десятилетие к мемориальному комплексу «Курган славы» гомельчане привезли более 340 капсул с землёй, омытой кровью.

Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, важно сохранение этой традиции, которая к нам пришла из прошлого века, и участие в ней такого большого количества людей абсолютно разных: детей, взрослых, военнослужащих, пенсионеров. Все пришли поклониться ратному подвигу дедов, прадедов, отцов. Для меня очень символично тут присутствовать, потому что мой прадед в составе I Белорусского фронта освобождал Беларусь.