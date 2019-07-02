«Руки как у обезьян уже стали, ниже колен, от того, что вёдра таскаешь». Как люди живут без воды в Большом Тростенце

Концы в воду. Жители деревни Большой Тростенец под Минском остались в жару без питьевой воды. Люди рвут и мечут – ведь из крана хлещет ржавая муть – выводит из строя трубы, портит сантехнику.

Местные жители:

Обещали 5 июня дать питьевую воду. Аномальная жара такая была, за 30, у нас даже с крана ни капельки воды не текло. 41-ый год! За хлебом раньше стояли так, как мы за водой!

А этот год, вообще, на колени, как в пустыне нас поставили! Чтобы помыться или запастись питьевой водой, приходится смиренно ждать, когда приедет водовозка. И это – заявляют разгневанные жильцы – настоящее испытание! Местные жители:

По три часа сидим, ждём, когда приедет машина, чтобы набрать воды, хотя бы попить, не то, чтобы помыть руки или помыться. Всё сгорело в огородах!

Я ж говорила, что у меня престарелая свекровь, я прибежала её покормить, слышу, сигналит эта машина, я бросила эту свою бабулю, побежала с ведром, остановила эту машину, чтобы набрать питьевой воды. Старожилы уверяют – перебои с водой длятся последние 4 десятка лет. Сейчас у людей не осталось ни капли терпения! Местные жители:

Я четыре года здесь живу и четыре года так мучаюсь. Вот эти бочки несём к машине, детки помогают, потом привозим, сюда выливаем.

У нас это ежедневная работа, руки как у обезьян уже стали, ниже колен, от того, что эти ведра таскаешь! Чистоту воды, которую привозят в деревню, люди тоже ставят под сомнение. Жильцы жалуются – жидкость имеет странный осадок и неприятно пахнет. Местный житель:

Молоко возят и после этой молочки, я не знаю, как вымывают там эту бочку, привозят воду, она имеет настоящий запах молока. Так мы-то ладно, взрослые, а дети-то: «Бабушка, вонючая вода, я не буду такую пить».

Пролить свет на постоянные перебои с водой вызывается съёмочная группа нашей программы. Специалисты поясняют – на водоканале недавно обновили фильтр. А потому к качеству воды в их доме – теперь не прикопаться. Денис Хомич, начальник управления эксплуатации водопроводно-канализационных сетей ГП «Водоканал Минского района»:

Водоносный слой – это песок, в котором сначала погружается фильтр, через водный этот песок вода проходит. Есть такой технический термин «климентация». Этот фильтр как бы затягивается и вода через него меньше проходит.

Корреспонденты нашей программы уверяют – проблема в деревне не ограничивается только жилыми домами – воды нет ни в поликлинике, ни в детском саду. И до этого никому нет дела. Местные жители:

Идёшь сдавать анализы. «Не берём анализ». «Почему?» «Нет воды». Здесь лагерь работает. Как можно помыть посуду, накормить детей, напоить?! Вот как можно без воды?!

Где-то здесь пожар был и не смогли ни в одной колонке взять воды. Не было воды. За сорок лет испытаний жильцы испробовали абсолютно всё – писали письма, обрывали телефоны коммунальщикам, обивали пороги инстанций. Но всё – как с гуся вода. Местные жители:

Когда нам дали воду, я им позвонила сразу утром, почему, говорю, ездит водовоз, вода же у нас есть? А она мне говорит: «Девушка, потерпите три дня, там вода ещё не питьевая». Я говорю: «А почему вы никому не сообщили?!». А она мне: «Потерпите». Как детям объяснить, что воду из-под крана не пить?!

Мы коммунальные же оплачиваем. Они тут как цепные псы носятся, газовики, с водоканала, понимаете?! В водоканале поясняют – в деревне действительно есть проблемы со скважиной, но сейчас работы по её реконструкции идут полным ходом. Сергей Петров, контролер водопроводного хозяйства ГП «Водоканал Минского района»:

На данный момент сейчас экстренно руководство нашего предприятия примет решение по бурению новой скважины, которая на данный момент была пробурена, и она включена уже как неделю. У нас нет санэпидемстанции анализов о качестве воды. Я думаю, что в понедельник будет уже всё готово.