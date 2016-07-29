Курсанты Военной академии приступили к полётам на вертолётах Ми-2

Новости Беларуси. Курсанты авиационного факультета Военной академии приступили к практике на вертолетах Ми-2. На аэродроме Боровая занятия с будущими пилотами проводят опытные инструкторы.

Начинающие вертолетчики совершают сложные полеты: на предельно малой высоте, строем, в том числе – ночью. Выполняют все виды разведок и боевое применение. В 2016 году практику на вертолетах Ми-2 отрабатывают 7 четверокурсников. Все они уже имеют более 50 часов налёта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Смирнов, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Первый полет состоялся у меня на аэродроме в Бобруйске, на планёрах мы летали на первом курсе. Ощущения, как сказать, непередаваемые. Чувство свободы, в полете поёшь просто.