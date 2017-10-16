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Запретят ли проводить аборты в частных медучреждениях: «В 2018 году изменений не будет» и «Обсуждается среди медработников вопрос»

16 октября 2017 16:30
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Новости Беларуси. Действительно ли собираются запретить частным медицинским структурам проводить аборты, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Это обсуждается, я бы сказала, больше на бытовом уровне.

В парламенте обсуждали этот вопрос.

Но в 2018 году изменений вноситься не будет.

Светлана Шилова, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета:
Я – не за аборты. Я – против запрета на аборты. Мы сегодня должны просвещать население. И только через просвещение мы можем качественно ещё раз снизить аборты. Это – небольшой процент, но есть. Что касается частных центров, это обсуждение идёт среди медицинских работников, и на таких подзаконных нормативных правовых документах, потому что есть некоторые моменты. Цели у коммерческой структуры и в государственных организациях здравоохранения – они немножко разные. У нас, на основании закона, введено предабортное консультирование. Спасибо религиозным организациям всем, когда принимали закон в 2014 году, мы ввели обязательное предабортное консультирование с психологом.

Для того, чтобы женщину убедить, что аборт – это плохо, и надо рожать.

Это хорошо работает в государственных организациях здравоохранения. И мы отмечаем  некоторое снижение абортов. Частные компании, у них это – бизнес. И это – прибыль. Поэтому там такого убеждения о том, что: «Вы подумайте, Вы придите в другой раз», – я полагаю, нет. Поэтому сегодня обсуждается среди медицинских работников вопрос о том, что – абортов у нас сейчас не так много – разрешить аборты только выполнять в медицинских государственных учреждениях. 

Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»

# общество # Беременность и роды

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