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«Очень часто чайлдфри путают с чайлдхейтерами. Я не ненавижу детей, просто не люблю»

16 октября 2017 16:30
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Новости Беларуси. Девушка, не хотящая иметь детей, рассказала о своих взглядах во время ток-шоу «Что происходит».

Алина Пантеева:
Я – чайлдфри навсегда. И, в принципе, я могу сказать, что к детям я ничего не чувствую с самого своего детства. Очень яркий у меня был момент, когда мы с девочками гуляли, подошла женщина с коляской, все ринулись к этой коляске, я подошла, увидела этого ребёнка – не моё.

Просто не моё.

Сколько Вам лет?

Алина Пантеева:
Мне – 20 лет.

Так Вы, может быть, ещё не готовы?

Алина Пантеева:
Очень часто чайлдфри путают с чайлдхейтерами. Это – люди, которые ненавидят детей. Я их не ненавижу, но я их просто не люблю. И я за то, чтобы женщина, если она хочет ребёнка, пускай она его родит. А, если она не хочет этого ребёнка – что бы ни говорил ей муж, сват, зять, она не должна никого рожать.

Единственный момент, в котором я заведу ребёнка – если я случайно забеременею.

Аборт делать не буду. 

Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»  

# общество # Беременность и роды

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