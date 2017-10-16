«Очень часто чайлдфри путают с чайлдхейтерами. Я не ненавижу детей, просто не люблю»

Новости Беларуси. Девушка, не хотящая иметь детей, рассказала о своих взглядах во время ток-шоу «Что происходит».

Алина Пантеева:

Я – чайлдфри навсегда. И, в принципе, я могу сказать, что к детям я ничего не чувствую с самого своего детства. Очень яркий у меня был момент, когда мы с девочками гуляли, подошла женщина с коляской, все ринулись к этой коляске, я подошла, увидела этого ребёнка – не моё.

Просто не моё.

Сколько Вам лет?

Алина Пантеева:

Мне – 20 лет.

Так Вы, может быть, ещё не готовы?

Алина Пантеева:

Очень часто чайлдфри путают с чайлдхейтерами. Это – люди, которые ненавидят детей. Я их не ненавижу, но я их просто не люблю. И я за то, чтобы женщина, если она хочет ребёнка, пускай она его родит. А, если она не хочет этого ребёнка – что бы ни говорил ей муж, сват, зять, она не должна никого рожать.

Единственный момент, в котором я заведу ребёнка – если я случайно забеременею.

Аборт делать не буду.