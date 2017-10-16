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Депутат: «Сейчас выноситься запрет на домашние роды не будет. И ответственность – пока тоже не рассматривается этот вопрос»

16 октября 2017 16:29
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Новости Беларуси. Действительно ли парламентарии обсуждают возможность законодательно запретить домашние роды, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Нет, не обсуждается. На самом деле, мы не можем запретить домашние роды. Женщина имеет право на оказание медицинской помощи. И сейчас выноситься запрет именно на домашние роды не будет. Хотя, мы не поддерживаем. И ответственность пока вноситься тоже не будет, не рассматривается этот вопрос.

Но уголовная ответственность всегда предусмотрена, в случае чего.

Но мы, медицинская комиссия не поддерживает роды на дому. 

Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»

# общество # Беременность и роды

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