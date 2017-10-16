Депутат: «Сейчас выноситься запрет на домашние роды не будет. И ответственность – пока тоже не рассматривается этот вопрос»

Новости Беларуси. Действительно ли парламентарии обсуждают возможность законодательно запретить домашние роды, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет, не обсуждается. На самом деле, мы не можем запретить домашние роды. Женщина имеет право на оказание медицинской помощи. И сейчас выноситься запрет именно на домашние роды не будет. Хотя, мы не поддерживаем. И ответственность пока вноситься тоже не будет, не рассматривается этот вопрос.

Но уголовная ответственность всегда предусмотрена, в случае чего.

Но мы, медицинская комиссия не поддерживает роды на дому.