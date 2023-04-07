Дома под угрозой обрушения. Разлив Западной Двины под Витебском квалифицировали как ЧП

Новости Беларуси. Уровень воды в крупных реках Беларуси продолжает расти. Опасно высокие отметки зафиксированы на Западной Двине, Соже, Днепре, Припяти и других акваториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двух районах Гомеля и в Верхнедвинске развернуты круглосуточные дежурные посты для оказания необходимой помощи местным жителям. На сегодня около сотни жилых домов по всей стране подтоплены. В воде остаются более тысячи подворий, 70 дорог и девять мостов. Ситуацию держат на контроле все ответственные ведомства. Тему продолжит Виктор Пралич.

Еще несколько дней назад такая картина приводила в ужас владельцев дачных участков под Витебском. Западная Двина, размыв берег, подобралась настолько близко, что под угрозой обрушения оказался один из домов. Специалисты квалифицировали происшествие как чрезвычайное.

Сегодня прибрежная зона напоминает строительную площадку. Чтобы усмирить разбушевавшуюся реку, на место прибыли специалисты нескольких организаций. Здесь работает 17 единиц техники. Размытый берег укрепляют щебнем. Уже высыпано почти две тысячи тонн строительного материала. И река потихоньку начинает сдавать свои позиции. Район Гомеля затопил вышедший из берегов Сож. Уровень воды в реке продолжает расти.

Теперь уже нестрашно, когда уже начали тут сыпать.

Под пилу приходиться пускать и деревья. Подмытые рекой корни уже едва удерживают стволы, что небезопасно. Их решили убрать, прежде чем они обрушатся на забор или дома.

Александр Худолеев, первый заместитель министра МЧС Беларуси:

В данный момент угрозы обрушения строений нет. Работы продолжатся до восстановления дороги и создания необходимых безопасных условий для проживающих наших граждан. Если говорить в целом, то в стране на сегодняшний момент в некоторых регионах отмечается сложная паводковая обстановка. Принимаются все необходимые управленческие решения, как на республиканском территориальном, так и на местном уровне.

Под пристальным вниманием паводок и у энергетиков. В зонах подтопления специалисты дежурят в усиленном режиме, чтобы своевременно устранять проблемы и не допустить перебоев с электроснабжением.