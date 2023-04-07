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Район Гомеля затопил вышедший из берегов Сож. Уровень воды в реке продолжает расти

07 апреля 2023 16:20
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Новости Беларуси. Уровень воды в крупных реках Беларуси продолжает расти. Опасно высокие отметки зафиксированы на Западной Двине, Соже, Днепре, Припяти и других акваториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двух районах Гомеля и в Верхнедвинске развернуты круглосуточные дежурные посты для оказания необходимой помощи местным жителям. На сегодня около сотни жилых домов по всей стране подтоплены. В воде остаются более тысячи подворий, 70 дорог и девять мостов. Ситуацию держат на контроле все ответственные ведомства.

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Район Гомеля затопил вышедший из берегов Сож. Уровень воды в реке продолжает расти-1

Стихия показывает характер и в юго-восточном регионе. Сегодня от подтоплений пострадал еще один район Гомеля. Монастырек – старая часть города, в основном застроенная частными домами. За ночь вода преодолела местную дамбу и начала затапливать улицы и подворья. На месте выставлены круглосуточные посты ОСВОД и МЧС, спасатели готовы в любую минуту оказать помощь пострадавшим и эвакуировать людей из домов. Жителям предлагают помощь в перевозках, доставке продуктов и медикаментов. Работают аварийные бригады энергетиков и газовой службы. К слову, уровень воды в Соже продолжает подниматься, хоть и с меньшей интенсивностью.

Район Гомеля затопил вышедший из берегов Сож. Уровень воды в реке продолжает расти-4

Оксана Лосева, инженер-гидролог филиала «Гомельоблгидромет»:
На многих участках рек уровень воды превышает опасные высокие значения, при которых ранее наблюдались подтопления прибрежных территорий. А именно: на Днепре у Жлобина, на Соже у Гомеля, на Припяти участок Черничи – Петриков, а также их притоков Уборть, Птичь и Случь. До конца текущей недели формирование максимального уровня воды весеннего половодья продолжится. Интенсивность роста будет зависеть от количества выпавших осадков.

Район Гомеля затопил вышедший из берегов Сож. Уровень воды в реке продолжает расти-7

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# Паводки в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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