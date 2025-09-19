Новинки от «БелДжи» и не только показали на Дне машиностроителя в Бресте

Время возможностей – время побед! Именно под таким девизом в этом году проходит республиканский День машиностроителя. Столицей праздника стал Брест, где развернулась масштабная выставка белорусской техники – поистине инженерное лицо нации. БЕЛАЗы, МАЗы, комбайны «Гомсельмаш» и новинки от «БелДжи» можно увидеть на одной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение технологий умного производства на предприятиях страны – то, чем сегодня занимаются в брестском вузе. Для подготовки кадров будущего оборудовали по последнему слову мировой техники центр компетенций, в составе которого больше десятка лабораторий. И сегодня плюс еще одна. Ко Дню машиностроения образовательная площадка от Минского моторного завода. С помощью цифровых двойников студенты будут изучать строение различной сложности.

Антон Курганов, студент Брестского государственного технического университета:

Нам в первую очередь важна практика. Здесь мы можем пощупать инструменты, сам мотор и его увидеть внутренности.

Сегодня перед отраслью стоит вызов: создать линейку двигателей мощностью от 400 до 1000 лошадиных сил для тракторов, БЕЛАЗов, МАЗов. Это вопрос независимости и будущего страны. И одни из тех, кому предстоит решать сложнейшую инженерную задачу, студенты. Масштабная выставка белорусской техники развернулась в Бресте в преддверии Дня машиностроителя.

Александр Ботвинник, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Мы живем в мире современных цифровых технологий, и от того, как мы будем взаимодействовать с вузами, рассказывать о продукте – у них будет появляться интерес к машиностроению. Машиностроение воспринимается как нечто грязное: где-то масло, еще что-то. Но производство сегодня совершенно иное: современное, роботизированное, инновационное и технологичное.