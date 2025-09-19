«К 1 октября всё должно быть посеяно!» Лукашенко в Жировичах дал поручения Караеву

Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.

Гродненский регион образцовый. У них всегда есть временной лаг. Но на полях солома, а солома мешает озимому севу. Еще одна тема – складские запасы плодоовощной продукции. Экзамен по АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что вы мелиорацию в этом году, я так понимаю, провели здесь. Весной мы посмотрим, как ты засеешь эти участки, карты эти, как ты приведешь в порядок то, что на что я обращал внимание – вот тот парк, в виде болота который остался. По кукурузе анализ вы не провели: где будете на зерно, где будете на силос косить.

Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос кукурузный, понимаешь? Не уберем на силос, кукуруза пересохнет и зерно не получим от кукурузы. Министр не врубается, я его допрашивал вчера: ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза? Начинаются общие фразы философские, поэтому посмотрите. Ну я удивляюсь, конечно, сдвинулись сроки, но везде солома на полях, и даже солома там, где у вас поля будут под траву.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Уберем, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:

К 1 октября все должно быть посеяно. Картофель?

Лукашенко – Караеву: проблем с овощами и картофелем у нас быть не должно. Подробнее.

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