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Шпилевская: мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми

19 сентября 2025 17:23
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Мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми. Такое мнение высказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская на встрече со студентами и преподавателями Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпилевская: мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми-2

Говорили о важности сплочения общества, особенно в нынешней непростой геополитической ситуации. Молодежь также интересовали вопросы развития журналистики и блогерства, роль женщин в политике. Затронули и тему организации в Беларуси женских полков. Напомним, инициатива прозвучала в День народного единства на встрече Президента с идеологическим активом.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Если страна скажет, если нам нужно будет защищать наших детей, мы выйдем и будем это делать. Но всегда нужно уметь делать то, что ты делаешь. И всегда важно это делать правильно и профессионально. А навыки медицинской подготовки, какие-то элементарные навыки, они пригодятся даже в повседневной жизни. Это точно не сделает хуже, а сделает только лучше.

Шпилевская: мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми-4

Елена Пеньковская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Меня интересует Белорусский союз женщин. Я хочу туда вступить. Когда все сплоченные, мы сильные, мы дружные.

Не обошли стороной и значимость самого молодого праздника в Беларуси – Дня народного единства. Вспомнили исторические события 17 сентября 1939 года.

Белорусский союз женщин инициировал акцию по добровольной сдаче крови.

# Ольга Шпилевская # Белоруский союз женщин

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