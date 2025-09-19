Шпилевская: мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми

Мы должны быть единой сформированной нацией, и оставаться суверенными и независимыми. Такое мнение высказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская на встрече со студентами и преподавателями Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о важности сплочения общества, особенно в нынешней непростой геополитической ситуации. Молодежь также интересовали вопросы развития журналистики и блогерства, роль женщин в политике. Затронули и тему организации в Беларуси женских полков. Напомним, инициатива прозвучала в День народного единства на встрече Президента с идеологическим активом.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Если страна скажет, если нам нужно будет защищать наших детей, мы выйдем и будем это делать. Но всегда нужно уметь делать то, что ты делаешь. И всегда важно это делать правильно и профессионально. А навыки медицинской подготовки, какие-то элементарные навыки, они пригодятся даже в повседневной жизни. Это точно не сделает хуже, а сделает только лучше.