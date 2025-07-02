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Дом молодёжи открыли в Минске

02 июля 2025 18:23
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В Минске открыли Дом молодежи. Это особенный проект для столицы, который был создан полностью по задумке активных юношей и девушек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь они смогут реализовать свои проекты. Самое современное оборудование, яркие зоны отдыха, конференц-залы и мини-кинотеатр. Локацию между собой разделят пионеры и представители союза молодежи.

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Много больших эмоций, восхищение, радость, что для нас открыли такое прекрасное место, где можно поразвлекаться с друзьями, обсудить разное.

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Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это была инициатива молодежи. Когда мы встречались, они неоднократно говорили: мы полны идей, полны самых различных проектов, которые хотели бы реализовать, но нам надо место, где мы можем общаться, встречаться, дружить. Они предложили сделать дизайн всех этих помещений, те локации, которые, по их мнению, должны быть, важны и нужны. 

Дом молодежи станет площадкой для самых масштабных проектов столицы: «Студент года», «Королева студенчества», здесь же разместится выставка «100 идей для Беларуси».

# Молодежь Беларуси # Владимир Кухарев

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