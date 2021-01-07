Дом милосердия, трапезная, пасека. Почему Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь так интересен туристам?

Посреди сосен на берегу Немана расположился благодатный остров. Белая лавра, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь. Здесь нашел приют сын первого великого князя ВКЛ Миндовга – Войшелк, который основал здесь монастырь около 1260 года. Первым же настоятелем монастыря был преподобный Елисей. Он оставил свой княжеский титул и богатство, чтобы посвятить себя Богу и помочь людям обрести свет.

Евсевий Тюхлов, игумен Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

Как я предполагаю, на то время был уже какой-то маленький монастырек в виде деревянной церквушки. В 14 веке было написано Лавришевское Евангелие. Это говорит о том, что это были люди образованные, своего времени. Они переписывали книги, писали иконы. Как жемчужина она появилась в 15 –16 веках. Несмотря на все эти войны постоянные, монголы прошли, татары прошли, но монастырь устоял.

В 16 веке в монастыре была своя школа, библиотека в 300 томов, конюшня, печатный дом, мастерские. Лакомый кусок для врагов. За восемь столетий духовный центр не раз превращался в руины и пепел. Первая мировая не пощадила храм в честь пророка Ильи, на фундаментах которого сегодня возвышается новый в память о преподобном Елисее Лавришевском. Как говорят монахи, «духовном губернаторе» края.

Евсевий Тюхлов:

Люди посадили сирень, чтобы не потерять место нахождения храма. Каждый год люди сюда приходили, совершали молебны. И в память об этом ежегодно совершается крестный ход. Собирается духовенство, очень много людей. Были годы и по 500 человек, они идут 30 километров из Новогрудка, два дня пешком. Сюда приходят на память преподобного Елисея.

Последний пожар стал спасительным маяком. Когда в 2008 сгорел дом, где жили монахи, на помощь подтянулось немало людей. Сегодня возрождение святыни проходит в четвертый раз, на глазах вырастает целый город, вдоль которого появится аллея из 33 часовен. Каждая будет посвящена святым местам в разных точках планеты: Греция, Италия, Франция. Одним словом, религиозный вояж, и 33 традиции, и впечатления. Евсевий Тюхлов:

Мы находимся рядом с часовней в честь преподобного Елисея Лавришеского и, как вы заметили, там у основания лежит часть фундамента 13 – 14 века, который был обнаружен при раскопках. У нас есть корпус, в котором мы проживаем, место, где мы помогаем людям: дом милосердия. У нас есть храм, у нас есть трапезная, будет у нас и библиотека, и братский корпус.

Большая стройка не помеха главной миссии монастыря. Испокон веков сюда тянулись люди за помощью в жизненных коллапсах. Наедине с верой и природой происходят исцеления души и тела. 10 братьев помогают переосмыслить ценности и построить планы на будущее. Кто-то из паломников приезжает на выходные, а потом остается на пару лет. Каждый здесь найдет занятие по душе.

Евсевий Тюхлов:

Я хочу своим примером сподвигнуть на сохранение природы. Были годы, когда мы посадили 1000 сосенок, посадили дубы, липы, березы, чтобы место было потом цветущим оазисом. У нас есть сад, у нас есть огород, у нас есть теплицы, пасека. Делаем продукт собственного производства. Такие как хлеб, сыры, мыло, сбор лекарственных трав, бальзамы, гидролаты, крема.

Гости обители могут пройтись по замечательным экотропам и вдохнуть ЗОЖ. Познакомиться поближе с белоснежными голубями и поучаствовать в археологических раскопках. Каждое лето за находками из глубины веков сюда приезжают школьники. Под ногами живая история.

Евсевий Тюхлов:

Тут такая красивая картина семейная: бабушка варит кашу, приходят их дети, внуки с раскопок, садятся вокруг костра. Местные жители рассказывали, что в 1970 годы до того, как здесь были карьеры, здесь было одно из самых высоких мест, за 30 километров был виден Новогрудок. Вообще, это официальное место стоянки человека каменного века. Здесь нашли даже каменный топорик.

Выходные на святой земле хороши в любое время года. В местной гостинице уже побывали туристы из Ирана, Германии, Израиля и других стран. Из деревни Гнесичи можно отправиться в путешествие по замкам в Любче, Мире и Новогрудке, надышаться Налибокской пущей, отправиться на тихую охоту и сплавиться на лодках. Подумали здесь и о самых маленьких гостях. Детская площадка – отдельный мир. На Крещение по традиции будут травяной чай и солдатская каша. Окунуться в святой купели – быть здоровым весь год. Евсевий Тюхлов:

Здесь принимают крещение, приезжают практически со всей Беларуси для того, чтобы индивидуально покрестить ребенка в храме. Мы используем эту купель в течение дня для того, чтобы взбодриться на целый день, это замечательно. А самое главное, вырабатывает хороший, здоровый иммунитет.

За благословением и вдохновением отправляйтесь к чудотворной иконе преподобного Елисея. Его мощи помогали от беснования и были известны чудесами еще в начале 16 века. Монахи говорят, что их покровитель руководит стройкой и придает сил каждый день. И все паломники вдали от цивилизации могут подумать о вечном и попросить о своем.