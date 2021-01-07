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Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

07 января 2021 09:08
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, сообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем. 

Глава государства передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска. 

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил главе государства бронзовый макет храма Воздвижения Креста Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу». 

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Николай Гаврилов # Фотофакт

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