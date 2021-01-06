В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Голосование за главную новогоднюю красавицу региона было организовано в интернете.
Здесь были фотографии деревьев в дневном и вечернем вариантах. В итоге победила елка на центральной площади Молодечно.
На втором месте зеленая красавица из Борисова. На третьем у интернет-пользователей елка из Солигорска.