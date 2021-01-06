Прямой эфир

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

06 января 2021 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят-1

Голосование за главную новогоднюю красавицу региона было организовано в интернете.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят-4

Здесь были фотографии деревьев в дневном и вечернем вариантах. В итоге победила елка на центральной площади Молодечно.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят-7

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят-9

На втором месте зеленая красавица из Борисова. На третьем у интернет-пользователей елка из Солигорска.

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия
06 января 2021 20:47

В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками
06 января 2021 20:34

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Хоккейная команда Президента приехала в детский дом с подарками

Григорий Азарёнок: Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа
06 января 2021 20:19

Григорий Азарёнок: Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа