В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Голосование за главную новогоднюю красавицу региона было организовано в интернете.

Здесь были фотографии деревьев в дневном и вечернем вариантах. В итоге победила елка на центральной площади Молодечно.