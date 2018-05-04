Дом графа Потоцкого в Березинском районе уйдёт с молотка

Новости Беларуси. Власти Березино выставляют на аукцион усадебный дом графа Потоцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Постройка первой половины XIX века признана историко-культурной ценностью, но уже несколько десятилетий пустует. По мнению специалистов, двухэтажная усадьба и 5 гектаров прилегающей территории – перспективный проект для туристического или гостиничного бизнеса.
Наталья Кратковская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома:
Как вы видите, здание неплохо сохранилось и у нас есть перспективы на это здание, потому что его можно реконструировать, восстановить. Очень хороший объект для привлечения туристов: здесь разместить гостиничные типы, может быть, какой-то усадебный дом восстановить, и будет ресторан или какой-то другой объект туризма. Поэтому если будут какие-то инвесторы, которые будут готовы к нам прийти, мы рады будем их всех встретить, тем более, что у нас есть под это инвестиционные программы.
Начальная цена усадьбы графа Потоцкого еще не указана – участок только готовится к продаже через аукцион. Но известно, что на реставрацию постройки будущему владельцу придется потратить около 2 миллионов рублей.