Дом графа Потоцкого в Березинском районе уйдёт с молотка

Наталья Кратковская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома:

Как вы видите, здание неплохо сохранилось и у нас есть перспективы на это здание, потому что его можно реконструировать, восстановить. Очень хороший объект для привлечения туристов: здесь разместить гостиничные типы, может быть, какой-то усадебный дом восстановить, и будет ресторан или какой-то другой объект туризма. Поэтому если будут какие-то инвесторы, которые будут готовы к нам прийти, мы рады будем их всех встретить, тем более, что у нас есть под это инвестиционные программы.