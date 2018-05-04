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В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии

04 мая 2018 15:15
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Новости Беларуси. 12-летний мальчик стал первым пациентом в Беларуси, которому провели операцию по имплантации клапана легочной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии-1

В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии-3

Уникальность операции в том, что она не требует большого медицинского вмешательства. Ранее для подобных операций был необходим разрез грудной клетки, остановка сердца и применение искусственного кровообращения. Но сегодня впервые, с помощью итальянских коллег, клапан установили малоинвазивным методом на работающем сердце.

В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии-6

Марио Корменати, директор клиники врожденных пороков сердца у детей и взрослых (Италия):
Кондуит, то есть сосудистый протез, который раньше устанавливали пациентам, в течение времени подвергается дегенеративным изменениям. То есть он перестает выполнять свою функцию, и операцию приходится повторять снова и снова. Эта операция позволяет избежать повторной большой хирургии за счет того, что клапан вводится в уже существующий протез, расширяется там специальным баллоном и остается в позиции.

Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии-9

# Операции на сердце # общество # Марио Корменати # Фотофакт

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