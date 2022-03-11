«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»

Новости Беларуси. Торфяная отрасль переживает ощутимый подъем. Позитивной динамики удалось добиться благодаря государственным программам, которые позволили пройти техническое перевооружение почти всем торфзаводам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди таких – брикетный завод в поселке Годылево Быховского района. После модернизации объемы производства удалось увеличить на 30 % и почти настолько же поднять заработную плату. Кто и как помогает экономить стране на голубом топливе в пользу местных источников энергии – в материале Юлии Мычки. Эту трубу в поселке Годылево местные называют индикатором жизни. От работы торфопредприятия зависит благосостояние почти каждой семьи в деревне. В свое время она и выросла вокруг брикетного завода, который за свою историю переживал самые разные времена.

После войны благодаря торфу была восстановлена энергетика страны, в 90-е ходили слухи, что производство в Годылево вот-вот закроют. Чудом предприятие удалось сохранить, и не зря. Торф оказался одним из немногих энергоресурсов, которыми Беларусь располагает в промышленном масштабе.

Ирина Коновалова, лаборант торфопредприятия «Днепровское»:

Это предприятие очень важно для поселка Годылево, потому что поселок живет за счет этого предприятия. Мы очень переживали, если вдруг что-то случится с этим предприятием. Очень рады, что модернизировали этот завод. Новое оборудование, ремонт. Сейчас предприятие фактически переживает свое второе рождение благодаря модернизации. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки. А потому многое вокруг от стен до оборудования находилось в плачевном состоянии. В техническом перевооружении ориентировались на энергосбережение и надежность. Особенно важно было создать для людей безопасные условия труда.

Константин Мякшанов, начальник брикетного цеха торфопредприятия «Днепровское»:

В ходе реконструкции, произведенной на базе брикетного цеха, была произведена замена технологического оборудования подготовительного отделения, установлен новый валково-дисковый сепаратор, новая дробилка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Модернизация предприятия проходила без остановки производства, люди продолжали работать и получать зарплату, а родной завод хорошел у них прямо на глазах. Для рабочих модернизация предприятия – это глоток свежего воздуха в прямом смысле слова. Пыли на заводе стало намного меньше.

Наталья Науменко, оператор пульта торфопредприятия «Днепровское»:

Стены были покрашены краской, все было в пыли. Эту пыль вроде бы вытираешь, а она все равно… Сейчас уже сделали светленько, чистенько. Изменения коснулись бытовых условий: отремонтированы гардеробы, душевые, санузлы, комнаты приема пищи, холл и лестничный марш. Работать стало намного комфортнее, растет и производительность труда.