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«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»

11 марта 2022 15:37
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Новости Беларуси. Торфяная отрасль переживает ощутимый подъем. Позитивной динамики удалось добиться благодаря государственным программам, которые позволили пройти техническое перевооружение почти всем торфзаводам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Среди таких – брикетный завод в поселке Годылево Быховского района. После модернизации объемы производства удалось увеличить на 30 % и почти настолько же поднять заработную плату.

Кто и как помогает экономить стране на голубом топливе в пользу местных источников энергии – в материале Юлии Мычки.

Эту трубу в поселке Годылево местные называют индикатором жизни. От работы торфопредприятия зависит благосостояние почти каждой семьи в деревне. В свое время она и выросла вокруг брикетного завода, который за свою историю переживал самые разные времена.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-1

После войны благодаря торфу была восстановлена энергетика страны, в 90-е ходили слухи, что производство в Годылево вот-вот закроют. Чудом предприятие удалось сохранить, и не зря. Торф оказался одним из немногих энергоресурсов, которыми Беларусь располагает в промышленном масштабе.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-4

Ирина Коновалова, лаборант торфопредприятия «Днепровское»:
Это предприятие очень важно для поселка Годылево, потому что поселок живет за счет этого предприятия. Мы очень переживали, если вдруг что-то случится с этим предприятием. Очень рады, что модернизировали этот завод. Новое оборудование, ремонт.

Сейчас предприятие фактически переживает свое второе рождение благодаря модернизации. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки. А потому многое вокруг от стен до оборудования находилось в плачевном состоянии. В техническом перевооружении ориентировались на энергосбережение и надежность. Особенно важно было создать для людей безопасные условия труда.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-7

Константин Мякшанов, начальник брикетного цеха торфопредприятия «Днепровское»:
В ходе реконструкции, произведенной на базе брикетного цеха, была произведена замена технологического оборудования подготовительного отделения, установлен новый валково-дисковый сепаратор, новая дробилка.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Модернизация предприятия проходила без остановки производства, люди продолжали работать и получать зарплату, а родной завод хорошел у них прямо на глазах.

Для рабочих модернизация предприятия – это глоток свежего воздуха в прямом смысле слова. Пыли на заводе стало намного меньше.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-13

Наталья Науменко, оператор пульта торфопредприятия «Днепровское»:
Стены были покрашены краской, все было в пыли. Эту пыль вроде бы вытираешь, а она все равно… Сейчас уже сделали светленько, чистенько.

Изменения коснулись бытовых условий: отремонтированы гардеробы, душевые, санузлы, комнаты приема пищи, холл и лестничный марш. Работать стало намного комфортнее, растет и производительность труда.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-16

Владимир Осипенко, заместитель директора торфопредприятия «Днепровское»:
У нас где-то 297 гектаров площадей добычи торфа. С каждым годом у нас ведутся разработки, в этом году мы планируем при разработке [неразборчиво] еще увеличить участки на 38,5 гектара.

«Посёлок живет за счёт этого предприятия». Вот как модернизировали торфопредприятие «Днепровское»-19

# Предприятия Беларуси # общество # Ирина Коновалова # Константин Мякшанов # Юлия Мычка # Наталья Науменко # Владимир Осипенко # Фотофакт

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