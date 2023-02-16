Должны ли родители помогать финансово взрослым детям? Узнали мнение психолога
Семья для ребенка – это институт социализации, где он учится навыкам общения и впитывает в себя правила поведения и нормы в обществе. Поэтому родители обязаны обеспечить свое чадо не только всем необходимым для его развития, но и научить его правильно обращаться с деньгами.
Мария Бунчикова, психолог:
Ведь в каждый жизненный период деньги служат нам для разных целей. Если в детстве они только для удовольствия, то во взрослой жизни они приобретают совсем другие ценности. А человек, который умело может обращаться с деньгами, он привлекает в свою жизнь и благосостояние, и здоровье, и общение, и духовность. И также он может создать крепкую счастливую семью, поэтому если родители обеспечивают своих уже взрослых детей, они у них и отнимают как раз то право стать взрослыми, самостоятельными, зрелыми и реализованными личностями.
Желание помочь своим детям должно быть искренним, задайте себе вопрос, для чего вам это нужно, если у вас нет ответа, то, скорее всего, вами манипулируют.
Мария Бунчикова:
Родители должны помогать своим детям до выхода на работу, затем дети своим детям, по возможности своим родителям. Это, в принципе, такая закономерность, но бывают ситуации, и это плохой вариант, когда родители могут рассматривать своих детей в качестве инвестиции. Или, наоборот, дети помогают своим родителям, не проработав свои психологические травмы, тем самым еще больше ухудшают свое психологическое здоровье. Но вы можете ориентироваться на два простых способа: помогать в те моменты, когда у вас есть желания и возможности, не в ущерб себе и своей семье.
Валерия Санюта:
До 18 лет родители обязаны обеспечивать своего ребенка, не знаю, насколько они должны обеспечивать его деньгами на карманные расходы, но, по моему мнению, это очень важно, как минимум для подростков, чтобы он мог чувствовать финансовую независимость, минимальную хотя бы. И как-то реализоваться в социуме. Что касается финансовых взаимоотношений после 18 лет, конечно, никто никому ничего не должен, и это должно быть при желании, на добровольной основе, идти от чистого сердца. У нас принято помогать друг другу, поддерживать, в том числе в финансовом плане.
Помогать или не помогать своим родителям – осознанный выбор каждого из нас. Но здесь есть нюанс. По закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.
Подписывайтесь на нас в Telegram!