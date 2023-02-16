Должны ли родители помогать финансово взрослым детям? Узнали мнение психолога

Семья для ребенка – это институт социализации, где он учится навыкам общения и впитывает в себя правила поведения и нормы в обществе. Поэтому родители обязаны обеспечить свое чадо не только всем необходимым для его развития, но и научить его правильно обращаться с деньгами.

Мария Бунчикова, психолог:

Ведь в каждый жизненный период деньги служат нам для разных целей. Если в детстве они только для удовольствия, то во взрослой жизни они приобретают совсем другие ценности. А человек, который умело может обращаться с деньгами, он привлекает в свою жизнь и благосостояние, и здоровье, и общение, и духовность. И также он может создать крепкую счастливую семью, поэтому если родители обеспечивают своих уже взрослых детей, они у них и отнимают как раз то право стать взрослыми, самостоятельными, зрелыми и реализованными личностями.

Желание помочь своим детям должно быть искренним, задайте себе вопрос, для чего вам это нужно, если у вас нет ответа, то, скорее всего, вами манипулируют. Мария Бунчикова:

Родители должны помогать своим детям до выхода на работу, затем дети своим детям, по возможности своим родителям. Это, в принципе, такая закономерность, но бывают ситуации, и это плохой вариант, когда родители могут рассматривать своих детей в качестве инвестиции. Или, наоборот, дети помогают своим родителям, не проработав свои психологические травмы, тем самым еще больше ухудшают свое психологическое здоровье. Но вы можете ориентироваться на два простых способа: помогать в те моменты, когда у вас есть желания и возможности, не в ущерб себе и своей семье.