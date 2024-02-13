«Должно насторожить». Какие симптомы могут говорить о развитии рака у ребёнка?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что на самом деле должно насторожить взрослых в поведении и самочувствии ребенка? К какому врачу надо сначала идти, и каков механизм установления диагноза?
Ольга Карась, ведущий научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Как принято, что у нас всегда обращаются к участковому педиатру. Хочу сказать, что наши родители достаточно внимательные, начитанные.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Тревожные.
Ольга Карась:
В этом плане немножко тревожные. На что родители должны обратить внимание? Это какая-то немотивированная слабость. Ребенок не такой активный, снижение аппетита, потеря веса, бледность какая-то. То есть ребенок пришел из школы, спит. Ему не интересны игры, занятия, его обычный вид деятельности уже какой-то не такой. Это сразу бросается в глаза маме и папе. Более того, какие-то кровотечения спонтанные, синяки, кровоизлияния. То есть не то, что он на велосипеде, самокате катается – понятно, что у всех детей синяки. Появление каких-то уплотнений на коже. Увеличение, например, в размере живота – иногда у маленьких детей это больше видно. Рвота, головные боли, нарушение зрения, походки.
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