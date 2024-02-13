«Должно насторожить». Какие симптомы могут говорить о развитии рака у ребёнка?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что на самом деле должно насторожить взрослых в поведении и самочувствии ребенка? К какому врачу надо сначала идти, и каков механизм установления диагноза?