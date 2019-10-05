«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

Новости Беларуси. День образования уголовного розыска отмечают 5 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне праздника в столичном Лошицком парке, где в 2018 году была заложена аллея к 100-летию службы, прошла торжественная церемония посвящения в ряды оперативников.

Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД: Решили разработать какой-то талисман уголовного розыска, чтобы он был постоянно при молодом сотруднике. С этого года мы решили изготовить такой талисман – хрустальный талисман. Очень многие задают вопрос: «Почему именно хрустальный талисман? Можно разбить, нужен покрепче камень». Все сошлись в том, что у сотрудника уголовного розыска должно быть всё кристально чистым.

Служба уголовного розыска совершенствуется с каждым годом. На помощь приходят новые технологии. Но не забывают сыщики и опыт ветеранов – их знания передаются молодежи. В том числе и представительницам прекрасного пола, которые пополняют ряды правоохранителей.

Анастасия Богданова, сотрудник уголовного розыска:

Я думаю, что уголовный розыск – это служба не только для мужчин, но и для женщин. Мы все должны оставаться людьми. И девушка должна быть в первую очередь девушкой, то есть всегда оставаться доброй, отзывчивой и привносить в коллектив что-то светлое.

Когда нужно, я могу быть строгой и серьезной, но и доброты во мне достаточно.

Благодаря слаженной работе правоохранителей в стране сохраняется спокойная оперативная обстановка. Об этом в том числе свидетельствует показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений – около 95 %.