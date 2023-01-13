Решили уволить на пятом месяце беременности. Разобрались в истории с недобросовестным нанимателем

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Наша следующая героиня самый критический этап в своей жизни прошла не только с ношей под сердцем, но и с Трудовым кодексом в руках. На пятом месяце беременности ее бесцеремонно выставили за порог.

Маргарита Гранщикова, пострадавшая:

Я находилась на больничном, мне позвонил юрист и сказал, что в течение трех часов мы вас рассчитаем, мы вас увольняем. Этот шаг наниматель аргументировал систематическими прогулами своей сотрудницы. Саму Маргариту такое объяснение как минимум обескуражило, но чем дальше, тем больше несостыковок. Маргарита Гранщикова:

Как оказалось, я была уволена за прогулы 3 и 4 августа. В августе у нас поменялся график, и меня поставили в ночную смену. А так как я беременная, в ночные смены мне нельзя было выходить. И они посчитали это за прогулы.

Первыми на крик о помощи откликнулись в областном объединении профсоюзов. С такой трактовкой здесь не согласны в корне. Рейд на агроусадьбу, где работала пострадавшая, выявил не одно нарушение: график режима работы отсутствует, как и записи в трудовой книжке. Подтвердилось и увольнение в день открытого больничного листа, а значит наниматель не принял меры по установлению обстоятельств ее прогула.

Татьяна Сташук, юрист Гомельского областного объединения профсоюзов:

Имелись документы, которые свидетельствовали о том, что наниматель знал, что заявитель беременна.

– Это какие?

– Листки нетрудоспособности. Там было прописано, что она находилась в роддоме. Наниматель получил листки до тех дат и оплачивал это в расчетных листах, которые в том числе предоставлял наниматель для проведения мониторинга трудового законодательства. Он подтвердил, что он оплачивал эти листки нетрудоспособности, они у него находились. «Было незаконным мое увольнение». Как профсоюзы помогают разрешить проблему с нанимателем – подробности здесь. Линия защиты убедила суд в неправомерности увольнения. Вердикт «восстановить» наниматель исполнил, но соглашаться с ним не собирается. Владелец агроусадьбы, в активах которого еще и крупное металлургическое предприятие Жлобина, разводит руками и требует пересмотра дела.

Юрий Бабушкин, наниматель:

4 числа она должна была выйти в ночную смену, но она на нее не вышла и нас не проинформировала. После двух прогулов бухгалтер позвонила ей и уточнила, собирается ли она ходить на работу и какие у нее есть документы. Если у нее нет документов, то уволят. Справку о беременности она предоставила где-то в середине августа, когда уже не работала на предприятии. Новоиспеченная мамочка убеждена: ее оклеветали в лице руководителя. Сколько вылили грязи и ненависти свои же коллеги, счету не подлежит.

Маргарита Гранщикова:

Женщина из отдела кадров призналась, что писала объяснительные специально для суда.

– От вашего имени?

– Нет, от своего.

– И что она писала в этих объяснительных?

– Что меня не было на рабочих местах, что я ушла самовольно. У ответчика впереди апелляционные инстанции, и, как заверил директор, его юристы там точно будут. Позиция профсоюзов непреклонна – оставаться над схваткой и дальше защищать тех, кто вечно на грани, между «Без бумажки ты букашка» и вроде бы так всем понятным «Люди, вы же не звери».