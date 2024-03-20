Прямой эфир

Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко

20 марта 2024 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок – о космическом прорыве белорусов в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко-1

Григорий Азаренок, СТВ:
А мы еще мечтаем? Нет, не о набитом брюхе. Не о бумажках с эквивалентной стоимостью. Не о том, чтобы хорошенько потусить. Не о лакшери и роскоши. Не о вензелях и канделябрах. Не о хатах, не о тачках, не о телках. О звездах мы еще мечтаем? Лукашенко – да. Мечтает и воплощает.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Что такое русский космос? Как он появился? Нужно было не отстать от Запада? Военные, экономические, промышленные технологии? Ресурсы, экономика, геополитика. Неправда это, ложь. Вранье.

Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко-4

Великий русский космист, наставник Циолковского Николай Федоров жил впроголодь и мечтал. Он прочитал великую православную молитву «Символ веры»: чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Он решил, что скоро искоренится у человечества смерть, ненависть, злобы, грех. Что исчезнут западники, змагары и иуды, что канет в ад демократия и изведутся либералы. И настанет момент воскрешения отцов. Но места на земле в таком случае мало. А ведь несправедливо будет, если отцы воскреснут, а новые поколения не родятся. И в мечтах Федорова они воплотятся на земле. Что делать? Надо осваивать другие миры. Вот и занялись. В этом – в великой православной надежде, в чаянии великой справедливости – родился русский космос, Федоров, Циолковский, Королев, Гагарин, Кастро, Лукашенко.

Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко-7

Григорий Азаренок:
И мы были первые! Мы впервые в истории не догоняли Запад, а полетели первые. И ликовал весь мир. Русские – так нас называли – дают человечеству надежду.

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Учительница из Гродно ведёт блог в TikTok. Развеивает миф о маленьких зарплатах и делится секретами работы
20 марта 2024 17:12

Учительница из Гродно ведёт блог в TikTok. Развеивает миф о маленьких зарплатах и делится секретами работы

«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом
20 марта 2024 16:58

«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда
20 марта 2024 14:33

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда

Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске
20 марта 2024 14:26

Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске

Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа полёта на МКС
20 марта 2024 14:08

Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа полёта на МКС

Владельцы потенциально опасных пород собак обязаны будут пройти курсы
20 марта 2024 13:45

Владельцы потенциально опасных пород собак обязаны будут пройти курсы

СК возбудил уголовное дело в отношении представителей околорадикальных ячеек
20 марта 2024 13:40

СК возбудил уголовное дело в отношении представителей околорадикальных ячеек

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия
20 марта 2024 12:46

Союз писателей совместно с Комитетом по стандартизации запустили конкурс «Со знаком качества». Узнали о правилах участия

Белорусы будут получать повестки в военкомат через СМС
20 марта 2024 12:46

Белорусы будут получать повестки в военкомат через СМС

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском
20 марта 2024 11:47

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском

Родственники участников космического полёта прилетели в Казахстан
20 марта 2024 11:35

Родственники участников космического полёта прилетели в Казахстан

Белорусов ждут изменения в порядке выдачи и оформления больничных
20 марта 2024 11:25

Белорусов ждут изменения в порядке выдачи и оформления больничных