Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок – о космическом прорыве белорусов в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок – о космическом прорыве белорусов в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А мы еще мечтаем? Нет, не о набитом брюхе. Не о бумажках с эквивалентной стоимостью. Не о том, чтобы хорошенько потусить. Не о лакшери и роскоши. Не о вензелях и канделябрах. Не о хатах, не о тачках, не о телках. О звездах мы еще мечтаем? Лукашенко – да. Мечтает и воплощает.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Что такое русский космос? Как он появился? Нужно было не отстать от Запада? Военные, экономические, промышленные технологии? Ресурсы, экономика, геополитика. Неправда это, ложь. Вранье.
Великий русский космист, наставник Циолковского Николай Федоров жил впроголодь и мечтал. Он прочитал великую православную молитву «Символ веры»: чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Он решил, что скоро искоренится у человечества смерть, ненависть, злобы, грех. Что исчезнут западники, змагары и иуды, что канет в ад демократия и изведутся либералы. И настанет момент воскрешения отцов. Но места на земле в таком случае мало. А ведь несправедливо будет, если отцы воскреснут, а новые поколения не родятся. И в мечтах Федорова они воплотятся на земле. Что делать? Надо осваивать другие миры. Вот и занялись. В этом – в великой православной надежде, в чаянии великой справедливости – родился русский космос, Федоров, Циолковский, Королев, Гагарин, Кастро, Лукашенко.
Григорий Азаренок:
И мы были первые! Мы впервые в истории не догоняли Запад, а полетели первые. И ликовал весь мир. Русские – так нас называли – дают человечеству надежду.
Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.