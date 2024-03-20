Азарёнок: чудесные глаза Марины Василевской посмотрят на нас сверху. С Земли ей помашет Александр Лукашенко

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок – о космическом прорыве белорусов в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А мы еще мечтаем? Нет, не о набитом брюхе. Не о бумажках с эквивалентной стоимостью. Не о том, чтобы хорошенько потусить. Не о лакшери и роскоши. Не о вензелях и канделябрах. Не о хатах, не о тачках, не о телках. О звездах мы еще мечтаем? Лукашенко – да. Мечтает и воплощает.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Что такое русский космос? Как он появился? Нужно было не отстать от Запада? Военные, экономические, промышленные технологии? Ресурсы, экономика, геополитика. Неправда это, ложь. Вранье.