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Белорусские военные отправились на учения «Нерушимое братство – 2021»

05 ноября 2021 06:13
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Новости Беларуси. Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.  

Белорусские военные отправились на учения «Нерушимое братство – 2021»-1

Учения нацелены на подготовку командного состава к практической работе и управлении воинскими частями и подразделениями сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач. Военнослужащие будут совершенствовать навыки боевого слаживания для осуществления совместных действий во время миротворческих операций.  

Белорусские военные отправились на учения «Нерушимое братство – 2021»-4

Учения «Нерушимое братство – 2021» – это отличная возможность для обмена опытом и налаживания взаимодействия между миротворческими контингентами, выработки у личного состава высоких боевых качеств и морально-психологической устойчивости при выполнении совместных задач.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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