Белорусские военные отправились на учения «Нерушимое братство – 2021»

Новости Беларуси. Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.

Учения нацелены на подготовку командного состава к практической работе и управлении воинскими частями и подразделениями сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач. Военнослужащие будут совершенствовать навыки боевого слаживания для осуществления совместных действий во время миротворческих операций.