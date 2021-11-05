Любите читать? Теперь книжные выставки в Минске станут проводить каждый сезон. Рассказываем, когда ближайшая

Новости Беларуси. «Книжная осень в Столице» станет традиционным мероприятием октября. Об этом накануне сообщили организаторы выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, она проходила с 20 по 24 октября в торговом центре «Столица», где была представлена продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания.

Тысячи книг более чем от 80 издательств: от небольших буклетов для малышей до серьезной научной литературы. А новая площадка для проведения книжной ярмарки оказалась удачной по логистике как для посетителей, так и для экспонентов.

Дмитрий Макаров, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, генеральный директор ПК ООО «Макбел»:

Цель достигнута: показана новая площадка, показаны ее возможности, большой интерес к книге. Издательства, которые именно детскую книгу сюда представили, сказали, что самый большой интерес именно к детской книге. Начинают уже даже покупать книги на тему Нового года.