«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему

Новости Беларуси. День Октябрьской революции накануне отметили белорусы. Некоторые, конечно, расстроились, что праздничный день выпал на субботу, но подарки же никто не отменял. Седьмое ноября уже многие годы ассоциируется у нас с открытием важнейших объектов. Эта традиция появилась в 1920 годах прошлого века, когда было восстановлено сожженное здание Минского железнодорожного вокзала. Так в большом городе торжественно открыли Дом правительства и Минский аэропорт.

В 2020 году к праздничной дате тоже приурочили немало открытий. Среди них – первый участок третьей линии метро, ясли-сад в Московском районе, новый корпус Минского городского клинического онкодиспансера. Какие еще подарки получил большой город, спросим у нашего гостя. В студии «Большого города» поговорили с Денисом Никитиным, заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Илона Волынец, ведущая:

Хотелось бы начать, наверное, с самого громкого, масштабного, долгожданного открытия. Это третья линия метро. Как думаете, удивят новые станции минчан? Может, стоит уже отправляться просто на экскурсию?

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Конечно, это было долгожданное открытие, все его ждали. Это четыре станции Минского метрополитена, которые расположены на третьей ветке. Это «Юбилейная площадь», «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода».

Новая линия метро должна существенно разгрузить наш действующий пересадочный узел. Это «Купаловская» и «Октябрьская». Это первое, а второе, конечно, мы большое внимание уделили все-таки комфорту и, в первую очередь, безопасности для наших пассажиров. В новой станции метро будут новые вагоны компании «Штадлер Минск», значительно меньше уровень шума, увеличена общая вместительность вагонов, также предусмотрены зоны, что немаловажно, для инвалидов-колясочников, предусмотрены зарядные устройства для мобильных телефонов. «Ряд инвесторов уже реализует проекты». Нужны ли Минску новые торговые центры?

В целях безопасности наших пассажиров на третьей линии метро на краю платформы, по всей ее длине, на новых станциях предусмотрен защитный экран с раздвижными дверями. Данные двери будут открываться синхронно с дверями пассажирского состава.