Прямой эфир

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему

14 ноября 2020 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День Октябрьской революции накануне отметили белорусы. Некоторые, конечно, расстроились, что праздничный день выпал на субботу, но подарки же никто не отменял. Седьмое ноября уже многие годы ассоциируется у нас с открытием важнейших объектов. Эта традиция появилась в 1920 годах прошлого века, когда было восстановлено сожженное здание Минского железнодорожного вокзала. Так в большом городе торжественно открыли Дом правительства и Минский аэропорт.

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему -1

В 2020 году к праздничной дате тоже приурочили немало открытий. Среди них первый участок третьей линии метро, ясли-сад в Московском районе, новый корпус Минского городского клинического онкодиспансера. Какие еще подарки получил большой город, спросим у нашего гостя. В студии «Большого города» поговорили с Денисом Никитиным, заместителем председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Илона Волынец, ведущая:
Хотелось бы начать, наверное, с самого громкого, масштабного, долгожданного открытия. Это третья линия метро. Как думаете, удивят новые станции минчан? Может, стоит уже отправляться просто на экскурсию?

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему -4

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Конечно, это было долгожданное открытие, все его ждали. Это четыре станции Минского метрополитена, которые расположены на третьей ветке. Это «Юбилейная площадь», «Площадь Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода».

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему -7

Новая линия метро должна существенно разгрузить наш действующий пересадочный узел. Это «Купаловская» и «Октябрьская». Это первое, а второе, конечно, мы большое внимание уделили все-таки комфорту и, в первую очередь, безопасности для наших пассажиров. В новой станции метро будут новые вагоны компании «Штадлер Минск», значительно меньше уровень шума, увеличена общая вместительность вагонов, также предусмотрены зоны, что немаловажно, для инвалидов-колясочников, предусмотрены зарядные устройства для мобильных телефонов.

«Ряд инвесторов уже реализует проекты». Нужны ли Минску новые торговые центры?

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему -10

В целях безопасности наших пассажиров на третьей линии метро на краю платформы, по всей ее длине, на новых станциях предусмотрен защитный экран с раздвижными дверями. Данные двери будут открываться синхронно с дверями пассажирского состава.

«Долгожданное открытие». А вы знали, что новые станции метро более безопасные? И вот почему -13

Илона Волынец:
В идеале, конечно, хотелось, чтобы такая опция была на всех станциях. Технически это, может быть, не везде возможно сделать.

Денис Никитин:
Конечно, нет, в перспективе третья линия метро, подразумевается, что там будет еще три станции. Конечно, будем в целях безопасности предусматривать такие же технологии, как в данных четырех станциях метрополитена.

Детский сад и новый корпус городского клинического онкодиспансера. Какие ещё объекты открыли в Минске в 2020? Читайте далее.

# Минское метро # общество # Денис Никитин # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо любить свою работу, любить землю». В Беларуси поздравляют аграриев с профессиональным праздником
13 ноября 2020 21:52

«Надо любить свою работу, любить землю». В Беларуси поздравляют аграриев с профессиональным праздником

За каждым уже своя история. В Минске прошла церемония закрытия третьего трудового семестра у студотрядов
13 ноября 2020 21:52

За каждым уже своя история. В Минске прошла церемония закрытия третьего трудового семестра у студотрядов

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами
13 ноября 2020 20:56

«Было страшно». Что говорят студенты БГМУ, которые работают с коронавирусными пациентами