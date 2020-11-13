«Надо любить свою работу, любить землю». В Беларуси поздравляют аграриев с профессиональным праздником

Новости Беларуси. В эти дни поздравления с профессиональным праздником принимают люди, чей труд связан с работой на земле: агрономы, комбайнеры, механизаторы, животноводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия, посвященные дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в некоторых регионах нашей страны прошли в узких кругах из-за эпидемиологической ситуации. Но уважение и благодарность к труду этих людей нисколько не уменьшились. Виктор Пралич продолжит тему.

Ням-ням. Эй!

Так по-детски, но со взрослой ответственностью Елена Павлова начинает свой рабочий день. В сельском хозяйстве 8 лет. Работает животноводом – отвечает за телят, которые только-только появились на свет.

Елена Павлова, животновод:

Я так люблю своих телят. Я так их люблю! Я иду с очень радостным настроением, очень радостным. Это как детки, как дети малые.

Елена Павлова в списках награжденных. Среднесуточный привес ее подопечных – 991 грамм, один из лучших показателей в регионе.

Александр Комович, директор сельхозпредприятия «Политотделец-Агро»:

Село – это ненормированный рабочий день. Суббота, воскресенье – такого нет понятия. Надо любить свою работу, любить землю. Это, может, и не каждому… кому-то нравится, кому-то не нравится. Нам, кто работает в хозяйстве нашем, всем нравится.

Механизатор, инженер, агроном, оператор машинного доения. Буквально на пару часов они отвлеклись от своих рабочих будней: услышать «спасибо», засмущаться, и снова за работу.

Виктор Пралич, корреспондент:

В 2020 году сельскохозяйственную отрасль Витебской области переформатировали. В регионе создали семь агропромышленных объединений. Во главе – мощное перерабатывающее предприятие, под крылом – нуждающиеся в помощи.

В объединения вошли около полутора сотен сельхозпредприятий. Они и являются сырьевыми зонами. Принцип работы таких союзов – от поля до прилавка.

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Даже такие показатели, как по выручке, за 9 месяцев, за три квартала прошедших, если в целом пока по Витебской области она увеличилась на 111 %, то отдельно взять по агропромышленным объединениям – 127 % рост. Если взять по экспорту, он составил 145 миллионов долларов, то есть увеличение 109,4 %.