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Белорусский проект признан лучшим в финале Международного конкурса Imagine Cup

26 мая 2017 08:45
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Microsoft Imagine Cup – это международный конкурс, цель которого –дать возможность новому поколению IT-специалистов объединиться, задействовав свои знания, увлечения, творчество. Задача команд, которые принимают участие в конкурсе – создать и презентовать инновационный продукт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Кузьмич, член команды-победительницы в региональном финале Международного конкурса Imagine Cup, Михаил Хазан, руководитель бизнес-инкубатора Парка высоких технологий, Антон Шунков, технический евангелист в представительстве компании Microsoft в Беларуси.

# общество # It-технологии # Фотофакт # Дмитрий Кузьмич # Михаил Хазан # Антон Шунков

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