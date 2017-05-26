Белорусский проект признан лучшим в финале Международного конкурса Imagine Cup

Microsoft Imagine Cup – это международный конкурс, цель которого –дать возможность новому поколению IT-специалистов объединиться, задействовав свои знания, увлечения, творчество. Задача команд, которые принимают участие в конкурсе – создать и презентовать инновационный продукт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Дмитрий Кузьмич, член команды-победительницы в региональном финале Международного конкурса Imagine Cup, Михаил Хазан, руководитель бизнес-инкубатора Парка высоких технологий, Антон Шунков, технический евангелист в представительстве компании Microsoft в Беларуси.