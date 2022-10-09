В истории независимой Беларуси такое впервые. Что про глобальную заморозку цен думают белорусы?

Новости Беларуси. Наши корреспонденты отправились на шопинг в разные торговые точки, чтобы понять, где цены достигли пика, почему белорусское дорожает вслед за импортным и на какие уловки идут производители, чтобы грамотно и без боли опустошить наши кошельки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще недавний переполох на прилавках магазинов сменился полным штилем. Цены заморожены. Ледниковый период для них стартовал 6 октября. С этого момента в стране введен мораторий на повышение цен. И это тема номер один не только в ленте новостей.

Александр Железовский, житель Могилева:

Вот эта заморозка цен – вообще колоссальная радостная новость, все об этом в маршрутках говорят, на улице. Вот недавно тоже с другом общались, радостно.

В истории независимой Беларуси такая глобальная заморозка цен происходит впервые. Попытки обуздать ценники были и раньше, подходы менялись, но так или иначе власти все время контролировали этот процесс. В условиях санкционного давления делать это становится все труднее. Казалось бы, и курс валюты уже устаканился, а цены назад так и не вернулись.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Мы открытая экономика, мы зависим от тех условий, которые нас окружают. Поэтому если там не все в порядке, если там рост инфляции, то мы все равно будем подвержены изменению этой ситуации. Надо будет находить какой-то баланс, раз поставлена такая задача, чтобы снизить темпы инфляции либо остаться хотя бы на этом уровне, то есть держаться на том уровне, на котором будет эффективно функционировать экономика и в то же время не будет обнищания населения.

Цены взлетели буквально на все. По итогам восьми месяцев инфляция в стране подошла к 14 %. Среди объективных причин – санкции. С тем, что стоимость импортных товаров достигла потолка, уже смирились. Бренды для многих остались в прошлом, а вот в настоящем вопрос: почему же тогда так вслед за зарубежными товарами дорожают отечественные?

Галина Загурская, жительница Могилева:

Зарплаты и цены – трудновато, тяжеловато очень. Молоко 1,39 рубля – это по карточке социальной, уже сегодня 1,40.

Тамара Попкова, жительница Могилева:

Цены уже выше потолка, уже просто невозможно покупать. Что касается магазинов, это вообще, ничего нельзя купить. Я очень люблю яблоки, там запредельные цены на урожай 2022 года. За 3 рубля и так далее. Хотя яблоки Беларуси… Яблок должно быть море. Но их нет. А если есть, то это очень дорого.

На одном из рынков Могилева стоимость сельхозпродукции зашкаливает. Оказалось, цены взвинчены до потолка, потому что оттуда (с потолка) и взяты.

Марина Короткевич, главный специалист КГК Могилевской области:

В конце сентября в ходе мониторинга одного из рынков Могилева комитетом были выявлены завышения цен на продовольственные товары. Так, торговые надбавки на отдельные фрукты и овощи были завышены до 11 раз. Торговая надбавка на томаты составляла 350 %. На морковь – 127 %. На капусту – 80, вместо разрешенных 30. Чтобы посмотреть, как исправились предприниматели, Госконтроль вернулся на рынок спустя время. Но нашему визиту здесь явно были не рады.

Юлия Мычка, корреспондент:

Пока наша съемочная группа работала на этом рынке, часть ларьков закрыли на замок, продавцы покинули свои места. Документы, накладные – у многих их вообще нет.

Почему за 15 минут рынок опустел, непонятно. Ведь отсутствие накладных не является нарушением, Госконтроль только фиксирует цены. Для анализа надбавки для розничной торговли запрос сделают официально. Но, судя по всему, здесь и так понимают, что оправдание для таких цен вряд ли найдется.

Виноград, Молдова – 5,50. Купили за 2,60. Как сформировали сумму 5,50?

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Проводится масштабная работа по мониторингу и контролю за соблюдением уровня цен. Во всех регионах республики работают мобильные группы, выявлены факты нарушения цен в Минском районе в двух объектах, в Гомеле, в частном торговом предприятии, выявлен факт завышения цен на хлебобулочные изделия. В настоящее время всем фактам завышения цен дается правовая оценка для последующего принятия решений о возбуждении уголовных дел.

Социально значимых товаров больше нет. Все товары, по словам главы государства, отныне значимые, и с 6 октября ценники должны остаться неизменными, даже если товар в это время был на скидке. Богданов: предприятиям нужно увеличивать рентабельность за счет снижения затрат, а не за счет роста цен. Подробности.

Любое повышение цены должно пройти ряд согласований по инстанциям. Правительству и Нацбанку поручено до 20 октября внести предложения по сдерживанию ценового роста. А в Могилеве уже в субботу, 8 октября, начали работать горячие линии, куда может обратиться каждый житель, если заметил, что цифры на ценниках поползли вверх.

На какой товар вы увидели увеличение цены? Картофель. Производство не помните? Импортный или белорусский? Белорусский, да?