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Александр Федута признал свою вину после оглашения обвинения

29 июля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Создание экстремистского формирования, публичные призывы к вооруженному мятежу и физическому устранению главы государства. В Минском областном суде начали рассматривать дело о заговоре с целью захвата государственной власти. На скамье подсудимых 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Федута признал свою вину после оглашения обвинения-1

Стало известно, что после оглашения обвинения Александр Федута признал свою вину. По ходатайству гособвинителя судебное заседание сделали открытым. После чего к зданию суда прибыли родственники обвиняемых, представители европейского дипкорпуса от визита воздержались.

В Минске начали рассматривать дело о заговоре с целью госпереворота – подробнее здесь.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Федута # Григорий Костусев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Фотофакт

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