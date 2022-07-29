Александр Федута признал свою вину после оглашения обвинения

Новости Беларуси. Создание экстремистского формирования, публичные призывы к вооруженному мятежу и физическому устранению главы государства. В Минском областном суде начали рассматривать дело о заговоре с целью захвата государственной власти. На скамье подсудимых 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что после оглашения обвинения Александр Федута признал свою вину. По ходатайству гособвинителя судебное заседание сделали открытым. После чего к зданию суда прибыли родственники обвиняемых, представители европейского дипкорпуса от визита воздержались.