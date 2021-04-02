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«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта

02 апреля 2021 13:44
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Новости Беларуси. Отличников труда занесли на Доску почета в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта-1

В торжественной обстановке руководителям лучших предприятий и организаций вручили свидетельства. Это представители сферы услуг, строительства, культуры, здравоохранения и образования.

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта-4

Всего 12 организаций – все они достигли наилучших результатов работы по итогам 2020 года.

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта-7

Эллада Власенко, директор гимназии № 15:
Весь педагогический коллектив, коллектив сотрудников гимназии всегда старается выполнить поставленные задачи. Что входит в базовые показатели? Это социально-экономическое развитие, у нас очень высокие показатели по темпам роста платных образовательных услуг. Это и рост заработной платы – мы стараемся удерживать уровень заработной платы. Ну и, конечно, это показатели качества образовательных услуг, воспитательной работы. В общем, можем с уверенностью сказать, что мы достойны этого первого места.

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта-10

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Впервые введена новая номинация среди научных организаций. Такой номинации не было в прошлые годы, но мы видим, что наш район имеет несколько организаций наукоемких, организаций, которые производят продукцию, которая на сегодня называется инновационной.

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта-13

К слову, Советский район стал лучшим в столице по количеству выполненных показателей социально-экономического развития за 2020 год.

# Госнаграды # общество # Эллада Власенко # Сергей Хильман # Фотофакт

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