«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта

Новости Беларуси. Отличников труда занесли на Доску почета в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной обстановке руководителям лучших предприятий и организаций вручили свидетельства. Это представители сферы услуг, строительства, культуры, здравоохранения и образования.

Всего 12 организаций – все они достигли наилучших результатов работы по итогам 2020 года.

Эллада Власенко, директор гимназии № 15:

Весь педагогический коллектив, коллектив сотрудников гимназии всегда старается выполнить поставленные задачи. Что входит в базовые показатели? Это социально-экономическое развитие, у нас очень высокие показатели по темпам роста платных образовательных услуг. Это и рост заработной платы – мы стараемся удерживать уровень заработной платы. Ну и, конечно, это показатели качества образовательных услуг, воспитательной работы. В общем, можем с уверенностью сказать, что мы достойны этого первого места.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Впервые введена новая номинация среди научных организаций. Такой номинации не было в прошлые годы, но мы видим, что наш район имеет несколько организаций наукоемких, организаций, которые производят продукцию, которая на сегодня называется инновационной.