«Дочь Толстого была начальником госпиталя в Сморгони, Булгаков был хирургом в районе Барановичей»

Новости Беларуси. На двоих – одна судьба. 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в путешествие по знаковым местам многовековой совместной истории. Боле 1000 лет общей истории, единая вера и культура, десятки войн, в которых бок обок стояли белорусский и русский солдат. Минская область – то место, где не один раз в кровопролитных сражениях проверялись братские связи. Одна из самых страшных войн человечества – Первая мировая – прошлась по этой земле страшным катком.

Деревня Забродье Вилейского района – одна из первых свидетельниц периода Первой мировой войны. Здесь был создан музей Первой мировой войны.

Борис Титович, историк, художник:

В период Первой мировой войны это Вилейский уезд. Фронт шел от Балтийского моря, пересекал практически всю территорию нынешней Беларуси и за Пинском уходил на Волыньщину, где был уже Юго-Западный фронт. В д.Забродье жил начальник (не командир) дивизии 9-ой пехотной. Борис Борисович Титович более 40 лет занимался историей Первой мировой войны. Восстановил тысячи имен погибших и погребенных здесь в братских могилах солдат. Несколько раз в год он с единомышленниками поминает их молитвенно. Борис Титович:

Борисо-Глебская часовня построена в 2004 году по благословению нашего досточтимого митрополита Филарета как памятник воинам, погибшим на поле брани в годы Первой мировой войны. Он благословил нас тогда, что в часовне мы сформируем экспозицию музейную по Первой мировой войне. И как главная задача – поминовение воинов. Имена погибших в сражениях Первой мировой войны солдат устанавливались через московский исторический архив, усилиями общественности и Вилейского краеведческого музея.

На стене возле поклонного креста закреплены маленькие полоски белой бумаги. На них записаны имена погибших солдат и последняя поминальная молитва, которая возносилась 11 ноября в день окончания Первой мировой войны.

В Европе эту войну называют Великая война. У нас – и «похабный» Брестский пир, и Империалистическая война. И многие годы о ней мало было известно. Разве что только о Брусиловском прорыве была информация. Борис Титович:

Вначале было очень сложно собирать материал до появления сведений в интернете. Раньше каждый клочок газеты или страница журнала – это вызывало огромную радость! Интересная тема – великие творческие люди на фронтах Первой мировой войны.

Борис Титович:

Дочь Льва Николаевича Толстого Александра была начальником госпиталя в Сморгони. Булгаков был хирургом в районе Барановичей. Гумилев посвятил свое стихотворение деревне Речка. И мы думаем, что нужно создавать отдельные альбомы, посвящённые этим личностям. Сергей Есенин был медбратом два года. Александр Вертинский, актер и певец – он тоже был медбратом. Художники на войне – это тоже отдельная очень интересная тема.

Ежегодно 9 мая у поклонного креста в Забродье совершается акция «Войны две – память одна». В 2018 году уже в 35 раз подряд здесь соберутся люди, чтобы помолиться об убиенных в годы Первой и Второй мировых воин.

Борис Титович:

Поскольку люди нашли место упокоения на белорусской земле, мы часто памятные надписи делаем на белорусском языке. Здесь более 150 имен и самому старшему 31 год. Это пацаны от 19 до 24 лет! Пробитые пулями бляшки и медали, сбитая шашка и немецкая каска, элементы формы и оружия… Борис Борисович собрал для экспозиции несколько сотен различных артефактов. Часть выставки посвящена священникам на войне. Борис Титович:

Патриарх Тихон был Виленским и Литовским архиепископом. Ездил по этим дорогам, был в войсках, служил в Вилейке. По инициативе патриарха Тихона на месте захоронения воинов, которые погибли за Вилейку в годы Первой мировой войны, должны были воздвигнуть храм Николая Чудотворца. Однако во времена февральского переворота этот проект был остановлен.

Борис Титович: В 2012 году возведена надвратная часовня, на колоннах которой высечены имена 286 воинов. Всего там было 500 могил, но, к сожалению, сверху они были захоронены светскими гражданами. Поэтому не удалось поставить храм. Но часовня напоминает каждому входящему о том, что здесь покоятся воины, нашедшие вечное упокоение на белорусской земле, охраняя рубежи Отечества. В музее также представлен Георгиевский бант – высшая солдатская награда.

Борис Титович:

И не нужно путать его с офицерским Георгиевским крестом – это орден Святого Георгия. А Георгиевские солдатские кресты называли как знак отличия ордена Святого Георгия Победоносца. Два золотых и два серебряных креста. И труба, завитая георгиевской лентой с крестом на раструбе. Это коллективная георгиевская награда, которую мог получить батальон или полк за коллективное отличие.

Нужно заметить, что в русской императорской армии не отмечено межконфессиональных трений. На самом деле служили не только русские. Борис Титович:

Это многонациональная военная структура профессионального характера. И после неудачи на Мазурских озерах генерала Самсонова она была набрана на мобилизации из местного населения Беларуси. Борис Титович собрал уникальную портретную фотогалерею, в которой также фото Франца Иосифа, генерала Кутепова и многих других известных личностей.

Борис Титович:

Есть оригинальные фотографии, есть копии. Мы пошли по пути традиции старого альбомного листа. Активный интернетный просмотр мелькающий не дает момента сосредоточения.

Генерал Кутепов здесь неспроста, потому что его Преображенский полк здесь воевал, и он был последним командиров Преображенского полка. Генерал Смирнов, который после него возглавил 2-ю армию – его внук живет в Минске.

Мало кто знает, что в 1916 году здесь в белорусских лесах и болотах решались судьбы всей Европы.

Борис Титович:

Здесь совершалось спасение Франции в сравнительной мере. Потому что Париж был блокирован, войска были в очень затруднительном положении. Французы обратились к союзникам и к Императору. Операция началась в самое неблагоприятное время, когда дождливый март, а ночью заморозки до -6. И десять дней проходила эта операция под проливным дождем. Продвинулись на 10 километров. Практически эти 10 километров можно было бы устелить жертвами этих боев.