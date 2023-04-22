Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция

Новости Беларуси. Порядок – лучший признак мира, а потому генеральная уборка в 2023 году объединяет белорусов сильнее прежнего. Только в Брестской области к субботнику присоединились около полумиллиона жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привычные костюмы и галстуки на перчатки и лопаты сменили представители местной вертикали власти, депутаты, руководители. Трудовой десант работает в парке воинов-интернационалистов в Бресте. После большой перезагрузки – это одно из излюбленных мест отдыха маленьких жителей города и их родителей. А значит в парке должно быть чисто, уютно и безопасно. Зеленый остров площадью более 40 гектаров пополнился новыми насаждениями.

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот парк воинов-интернационалистов всегда является точкой притяжения, и мы сами тут часто бываем. Рады, что он действительно станет красивым, ухоженным. Я думаю, что эта аллея из молодых елочек порадует и детей, и мам, и всех жителей города Бреста.

Виталий Печко, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждое наше мероприятие по озеленению, благоустройству, наведению порядка дает плюс нашей природе и шанс ее сохранить, показать нашим детям, как нужно сохранять природу.