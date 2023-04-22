Прямой эфир

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция

22 апреля 2023 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Порядок – лучший признак мира, а потому генеральная уборка в 2023 году объединяет белорусов сильнее прежнего. Только в Брестской области к субботнику присоединились около полумиллиона жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция-1

Привычные костюмы и галстуки на перчатки и лопаты сменили представители местной вертикали власти, депутаты, руководители. Трудовой десант работает в парке воинов-интернационалистов в Бресте. После большой перезагрузки – это одно из излюбленных мест отдыха маленьких жителей города и их родителей. А значит в парке должно быть чисто, уютно и безопасно. Зеленый остров площадью более 40 гектаров пополнился новыми насаждениями.

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция-4

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Этот парк воинов-интернационалистов всегда является точкой притяжения, и мы сами тут часто бываем. Рады, что он действительно станет красивым, ухоженным. Я думаю, что эта аллея из молодых елочек порадует и детей, и мам, и всех жителей города Бреста.

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция-7

Виталий Печко, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Каждое наше мероприятие по озеленению, благоустройству, наведению порядка дает плюс нашей природе и шанс ее сохранить, показать нашим детям, как нужно сохранять природу.

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция-10

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Традиционно вся страна и Брестчина как по счету № 1, сегодня в 9 часов взялись мы все за лопаты, грабли и начали наводить порядок – это давным-давно традиция. В конце апреля у нас традиционно проходит всебелорусский субботник, как правило, с наведением порядка на земле.

Председатель Брестского облисполкома на субботнике: все взялись за лопаты, начали наводить порядок – это давно традиция-13

Весенняя акция в этот раз приурочена к Году мира и созидания. И лучшее, что можно сделать для сохранения порядка в нашей стране, – забота о местах воинских захоронений, которые служат молчаливым напоминанием: кровопролитие никогда не должно повториться.

Читайте также:

Перцов: Министерство информации выходит на субботник, чтобы сделать Беларусь чище

Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого

Александр Лукашенко принимает участие в республиканском субботнике. Президент посещает Хатынь

# Субботники в Беларуси # общество # Марина Васько # Юрий Шулейко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого
22 апреля 2023 08:12

Ольга Шпилевская: на субботник выходим с удовольствием, это хорошая традиция из советского прошлого

Перцов: Министерство информации выходит на субботник, чтобы сделать Беларусь чище
22 апреля 2023 08:11

Перцов: Министерство информации выходит на субботник, чтобы сделать Беларусь чище

Республиканский субботник проходит в Беларуси. Принять участие в наведении порядка планируют 3 млн человек
22 апреля 2023 07:32

Республиканский субботник проходит в Беларуси. Принять участие в наведении порядка планируют 3 млн человек