«Добежать до вас будет просто нереально»: чем может обернуться февральская рыбалка?

Новости Беларуси. Материал о тех, кто из года в год упорно подвергает себя неоправданному риску. Рыбалка по последнему льду, как говорят рыбаки, – самая приятная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весеннее солнце греет жарко, рыба клюет бойко. Вот, правда, в погоне за уловом многие забывают об элементарных правилах безопасности. Корреспондент Петр Бутрим напомнит.

Дождь размывает поры во льду, и он становится еще менее крепким.

Гребной канал – центр притяжения для всех любителей зимней рыбалки. Сегодня, в дождь и +5ºС, за уловом на хрупкий лед рискнули выйти человек десять. Вчера, в выходной, смельчаков было в несколько раз больше. Как показывает практика, стабильный плюс на столбике термометра тревожит далеко не всех.

Еще, возможно, с утра на него можно выйти. А если сидеть до вечера на рыбалке, то назад можно уже и не выйти. Этот пенсионер из заядлых рыбаков. Главному хобби не изменяет и зимой. Даже когда февраль аномально теплый, лед тает прямо на глазах, а к лунке приходится добираться в обход трещин и промоин.

В камыш нельзя заходить, там в первую очередь тает.

Еще крепче любители подледной ловли держатся действительно рыбных мест. Если повезет, на спортивном объекте можно поймать и вот такую увесистую щуку. При этом в погоне за уловом о безопасности задумываются немногие.

Если тепло такое будет стоять еще дня три-четыре, будет уже опасно. Это в этом месте. Где русло, там течение, там оно подмывает и лед тонкий.

Петр Бутрим, СТВ:

Самая большая опасность, как правило, возле берега водоема. Вообще толщина льда здесь больше нормы, около 10 сантиметров. Но верхняя его часть подтаяла и стала рыхлой. Поэтому находиться на таком льду уже опасно.

Еще более коварные места – с течением. Риск провалиться в воду посреди реки всегда высокий, однако несколько рыбаков это не остановило. Среди снастей и снаряжения спасательный жилет есть в лучшем случае у одного из десяти. А ведь неприятные казусы в этих местах не редкость.

Валентин Малицкий, водолаз-спасатель:

Рыбаки с утра зашли на лед, отловили целый день, и уже вечером, часам к пяти-шести, возвращались обратно. Температура была настолько положительной, что лед быстро разрушался, и у них не было возможности выбраться на берег.

Как такового запрета выхода на лед по-прежнему нет. Поэтому вся надежда на то, что рыбаки все-таки прислушаются к убеждениям спасателей, которым сейчас приходится работать в усиленном режиме.

Добежать до вас будет просто нереально. А люди отсюда – у них нет специального снаряжения и техники, чтобы вам как-то помочь. Все-таки хоть жилет – он обязателен. Несмотря на призывы срочно покидать непрочный лед, на сушу спешат не далеко все.

Сергей Машнов, официальный представитель МЧС по Брестской области:

Например, в прошлом году за первые месяцы (то есть за этот же период) на территории области было спасено четыре рыбака. В нынешнем году зарегистрирован один несчастный случай: у нас в Дрогичинском районе погиб мужчина.