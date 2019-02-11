Дом вместо школьного стадиона: разбираемся в конфликте интересов, который произошёл в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве родители пытаются отстоять школьный стадион, на месте которого планируют возвести жилой многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация непростая. Родителей понять можно: спортивной инфраструктуры и так не хватает. Однако как быть людям, которые годами ждут квадратных метров? Корреспондент Юрий Прокопенко выехал на место.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот эта территория, ставшая яблоком раздора между городской администрацией и жителями большого спального района. На школьном стадионе власти намерены построить жилую высотку. Благо рядом и коммуникации, и вся инфраструктура рядом. Осталось только снести турники и футбольные ворота, и строительная площадка готова. Однако родители школьников против.

Среди них и Снежана Зорина. Мама пятиклассника и будущей первоклашки сама выросла на этом стадионе, который почти 40 лет был центром притяжения детей и взрослых.

Снежана Зорина, жительница Могилева:

Здесь было очень много детей. Летом мы занимались бегом, у нас была площадка с песком, мы прыгали. Зимой была секция, занимались лыжами.

О том, что судьба стадиона висит на волоске, родители узнали на сайте горисполкома. Директор школы ничего внятного объяснить им не смог, так что люди оперируют только предположениями. Например, что уроки физкультуры у детей будут на стадионе соседнего лицея. Но и этот вариант со знаком минус.

Елена Латышкевич, жительница Могилева:

Для уроков физкультуры это вполне вариант. Но, учитывая то, что наши дети пользуются стадионом и во внеурочное время, во время каникул, особенно летних, здесь есть нюансы.

В 35-й могилевской школе сегодня обучаются более тысячи детей. Есть и спортивные достижения. Например, лыжная команда – лучшая в городе, а футболисты – в призерах.

Светлана Андреенко, жительница Могилева:

Стадион настолько востребован, что решение властей в данном случае прокомментировать особенно положительно никоим образом нельзя.

Арсений Левшуков, учащийся средней школы № 35 Могилева:

Мы тут играем в футбол летом, мы лепим снеговиков.

Главный архитектор города подтверждает: строительство дома действительно в планах. Но окончательное решение пока не принято. В фойе горисполкома вывешен проект – десятиэтажный жилой дом на 120 квартир с парковкой на 115 автомобилей. Сейчас начинается процедура общественного обсуждения.

Владимир Скачек, главный архитектор Могилева:

Заказчику будет прописано создать современное спортивное ядро на территории школы, рядом с жилым домом, с благоустройством прилегающей территории на высочайшем уровне. Мы изучаем мнения жителей, собираем обращения, рассматриваем все возможные варианты.