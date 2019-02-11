Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр?

Новости Беларуси. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? Сейчас идет тестирование блюд. Чисто юридические аспекты уже улажены – заключены договоры на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание пищевой безопасности – ее будут обеспечивать санитарные службы. При разработке меню для спортсменов, судей и VIP-гостей специалистам пришлось учитывать не только состав и питательность блюд, но и международные требования.

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска: Разработаны все планы мероприятий. Проводится обучение персонала, кто будет заниматься приготовлением пищи на Европейские игры. Обследованы поставщики продукции, отобраны пробы, проводится мониторинг всех этих объектов.

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Даже если брать акцент – деревня спортсменов, у нас будет производиться в день порядка 100 тысяч порций блюд, то, конечно же, титанический труд: как начиная от процесса логистики, так и до производства и непосредственно потребления.

Ежедневно на II Европейских играх будут питаться около 7 тысяч спортсменов и персонала. За их вкусное и полезное меню будут отвечать лучшие повара и технологи из всех регионов Беларуси.