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Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр?

11 февраля 2019 14:41
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Новости Беларуси. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? Сейчас идет тестирование блюд. Чисто юридические аспекты уже улажены – заключены договоры на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -1

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -3

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -5

Особое внимание пищевой безопасности – ее будут обеспечивать санитарные службы. При разработке меню для спортсменов, судей и VIP-гостей специалистам пришлось учитывать не только состав и питательность блюд, но и международные требования.

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -8

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:
Разработаны все планы мероприятий. Проводится обучение персонала, кто будет заниматься приготовлением пищи на Европейские игры. Обследованы поставщики продукции, отобраны пробы, проводится мониторинг всех этих объектов.

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -11

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Даже если брать акцент – деревня спортсменов, у нас будет производиться в день порядка 100 тысяч порций блюд, то, конечно же, титанический труд: как начиная от процесса логистики, так и до производства и непосредственно потребления.

Ежедневно на II Европейских играх будут питаться около 7 тысяч спортсменов и персонала. За их вкусное и полезное меню будут отвечать лучшие повара и технологи из всех регионов Беларуси.

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -14

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -16

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -18

Международные стандарты и пищевая безопасность. Чем и как будут кормить участников II Европейских игр? -20

# Европейские игры # общество # Нелли Гиндюк # Юлия Кравченко # Фотофакт

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