Уходим от пластика: в Гомеле после реконструкции открыли современный стеклотарный завод

Новости Беларуси. В Гомеле открыт модернизированный стеклотарный завод. Детское питание, молоко, соки, консервы – все это можно и нужно упаковывать именно в стеклянную тару, уверены на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уходить от пластиковой упаковки рекомендовал и глава государства. К тому же новое производство – это еще и 280 новых рабочих мест, что очень важно для жителей областного центра. О перспективах стекольного бизнеса материал корреспондента Александра Добрияна.

134 капли раскаленной стекломассы в минуту. Колоссальная скорость машин обеспечивает производство 200 миллионов изделий в год. Банки и бутылки для Беларуси с ее развитой пищевой промышленностью – продукт стратегический.

Но до сегодняшнего дня 50 % стеклотары в страну импортировалось. Новое предприятие сократит импорт сразу на 70 % или на 12 миллионов долларов в год.

Александр Добриян, СТВ:

Стекло как перерабатываемый и экологичный материал уверенно возвращает свои позиции на полках магазинов. Молоко и молочные продукты, овощные и фруктовые консервы, прохладительные напитки – в стекло можно упаковать многое из того, что белорусы производят не только для внутреннего рынка, но и активно поставляют на экспорт.

Отказ от пластиковой упаковки продуктов питания – мировой тренд. И Беларусь здесь не исключение.

Валерий Чеховский, директор стеклозавода:

Самый лучший упаковочный материал экологически чистый – это стеклянная тара. Его категорически не хватает в Европе, в России и в Беларуси. В Беларуси производят стеклянной тары примерно 300 миллионов бутылок в год, потребность – примерно 700 миллионов.

Валерий Чеховский знает, о чем говорит. Этот завод 15-й по счету, который он открывает за свою жизнь. Гомельское стекло поедет на экспорт не только в качестве упаковки белорусских продуктов, но и как самостоятельный товар. С первых дней начинаются отгрузки в Европу. Партия в 500 тысяч бутылок отправится в Латвию уже на следующей неделе.

Владимир Начатой, директор компании-учредителя стеклозавода:

В Европе со следующего года идет полный запрет на пластиковую тару. У нас открылся большой экспортный потенциал. У нас уже заключены контракты. По ранее заключенным контрактам ориентировочно 35 % всей продукции будет поставляться на экспорт, что даст дополнительную валютную выручку.

Продукция уже продана почти на год вперед. Инвесторы не скрывают радости и говорят: если бы можно было удвоить выпуск, уже бы это сделали. С первого дня мощности завода загружены на 100 %. Для сотен гомельчан это значит стабильный заработок и благосостояние их семей.

Александр Сафонов, работник стеклозавода:

Предприятие довольно-таки современное, машины все автоматические. Условия работы хорошие – чисто, светло, зарплаты достойные.