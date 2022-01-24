Дмитрий Басков про изменения в Конституцию: люди не остаются безразличными, приятно, что наше общество такое сознательное

Новости Беларуси. Общественное обсуждение поправок в Конституцию продолжается уже более двух месяцев. Разъяснительная кампания на финишной прямой. Так, была определена дата референдума: голосование пройдет 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалоговые площадки – с этого стартовали общественные обсуждения поправок к Основному закону страны. Обширная разъяснительная работа велась с коллективами предприятий, молодежью и даже учащимися старших классов. На базе организаций работали общественные приемные. Более 9 000 отзывов – такое число называет Национальный центр правовой информации. Несмотря на близкую дату референдума, белорусы продолжают задавать вопросы. Заинтересованы в строительстве будущего и спортсмены.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди не остаются безразличными. Приходят, обсуждают изменения Конституции. Очень приятно, что наше общество такое сознательное и заинтересованное в дальнейшей жизни. Сегодня все спортсмены, все учащиеся, независимо от того, в каких статусах и должностях находятся их родители, имеют возможность бесплатно заниматься спортом, получать огромные возможности, чего практически уже не осталось во всем мире.

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