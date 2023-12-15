Прямой эфир

На едином портале электронных услуг расширили перечень административных процедур ГПК

15 декабря 2023 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Больше удобства и все для комфорта людей. На обновленной версии единого портала электронных услуг 15 декабря расширен перечень доступных для заказа административных процедур, которые предоставляет Государственный пограничный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тем двум, которые уже действуют, добавляется еще семь.

На едином портале электронных услуг расширили перечень административных процедур ГПК-1

Одной из них теперь могут воспользоваться граждане: речь идет о получении пропуска на внеочередной въезд на территорию автодорожных пунктов. У субъектов хозяйствования для заказа на едином портале электронных услуг доступны шесть новых опций. Например, через сайт можно получить разрешение на осуществление хозяйственной деятельности в пункте пропуска. Подробная информация обо всех нововведениях доступна в личных кабинетах пользователей портала.

# Технологии # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе
15 декабря 2023 08:41

Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе

В Минске зафиксировано меньше нарушений правил электроснабжения за 2023-й
15 декабря 2023 07:25

В Минске зафиксировано меньше нарушений правил электроснабжения за 2023-й

В Витебской области рассмотрели проект бюджета и прогнозные показатели на 2024 год
15 декабря 2023 06:52

В Витебской области рассмотрели проект бюджета и прогнозные показатели на 2024 год