С чего начинается утро белорусского Деда Мороза? С кофе в постель и горячего поцелуя Снегурочки!

С чего начинается день белорусского Деда Мороза? Совершенно верно: с кофе в постель и горячего поцелуя любимой Снегурочки.

Стаж работы Дедом Морозом у Олега Дроздова - почти 10 лет. За годы работы мужчина успел убедиться: для того, чтобы преуспеть в профессии, важны не только личностные качества, но и поддержка близких.

Сразу после пробуждения, Олег берётся за гантели. Дед Мороз должен всегда находиться в прекрасной физической форме. Ещё один важный ритуал, без которого Олег не может начать готовиться к спектаклю, - это утренняя молитва. Только после этого можно позавтракать. Ведь плотный питательный завтрак - залог хорошего самочувствия и отличного настроения. А без этого Деду Морозу - никуда!

Как любой уважающий себя профессиональный Дед Мороз Олег не может обойтись без личной гримёрки. Здесь он готовится к выступлениям и хранит свои костюмы, большинство из которых сшиты на заказ.

Для того, чтобы образ Деда Мороза был законченным, обязательно нужен посох. Этот атрибут Олег считает одним из самых важных.

И наконец-то, когда всё готово, можно выдвигаться в путь.