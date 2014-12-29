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С чего начинается утро белорусского Деда Мороза? С кофе в постель и горячего поцелуя Снегурочки!

29 декабря 2014 09:02
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С чего начинается день белорусского Деда Мороза? Совершенно верно: с кофе в постель и горячего поцелуя любимой Снегурочки.

Стаж работы Дедом Морозом у Олега Дроздова - почти 10 лет. За годы работы мужчина успел убедиться: для того, чтобы преуспеть в профессии, важны не только личностные качества, но и поддержка близких.

Сразу после пробуждения, Олег берётся за гантели.  Дед Мороз должен всегда находиться в прекрасной физической форме. Ещё один важный ритуал, без которого Олег не может начать готовиться к спектаклю, - это утренняя молитва. Только после этого можно позавтракать.  Ведь плотный питательный завтрак - залог хорошего самочувствия и отличного настроения. А без этого Деду Морозу - никуда!

Как любой уважающий себя профессиональный Дед Мороз Олег не может обойтись без личной гримёрки. Здесь он готовится к выступлениям и хранит свои костюмы, большинство из которых сшиты на заказ.

Для того, чтобы образ Деда Мороза был законченным, обязательно нужен посох. Этот атрибут Олег считает одним из самых важных.

И наконец-то, когда всё готово, можно выдвигаться в путь.

# общество # Фотофакт # Новый год # Олег Дроздов # Алеся Дроздова

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