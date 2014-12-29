В агрогородке Вселюб под Новогрудком сохранились самый древний католический костел в Беларуси и ...Коляды

Впереди – светский Новый год и православное Рождество. А католики уже отметили свой праздник. Как это было в деревне, где находится старейший в Беларуси католический костел?

Агрогородок Вселюб находится в 13 километрах от Новогрудка. На первый взгляд, поселок вполне обычный, но это далеко не так. Вселюб – место особенное. С богатой историей и уникальным наследием.

Вот уже почти шесть сотен лет здесь стоит католический храм, который сейчас является самым древним из сохранившихся в Беларуси.

Костел Святого Казимира был построен минимум в 1433 году. Его основателем считается Ян Немира – конюх Витовта.

Многочисленные испытания, конечно, наложили свой отпечаток на облик храма, но дух Рождества может заретушировать и их.

Ксендз Дмитрий, настоятель прихода Святого Казимира:

Напэўна, вельмі добра, што ў дзяржаве - свята Божага нараджэння, як і іншыя вялікія святы касцёльныя, з’яўляюцца днём, вольным ад працы. Чалавек можа спакойна нармальна адсвяткаваць, як святкавалі калісьці продкі.

Во Вселюбе католики в меньшинстве разве что в численном. Приход при костеле – всего 180 человек. И это учитывая жителей 20 ближайших деревень.

В этой одной из самых маленьких и самых древних парафий ксендз Дмитрий работает третий год. Признается: служба в таком месте – честь особая. История здесь буквально на каждом шагу.

Ксендз Дмитрий, настоятель прихода Святого Казимира:

У XVIII стагоддзі ў Уселюб прыехаў знакаміты ірландскі род – графы Руркі, якія пасяліліся, збудавалі дом свой, збудавалі капліцу. У капліцы пабудавалі свой склеп радавы, дзе потым хараніліся.

Один из домов, который принадлежал графскому роду, сегодня – родовое гнездо семьи Жарич. Накануне большого праздника – католического Рождества – на кухне работа кипит с самого утра. Вот и очередная сковорода грибных ушек поспевает, но за стол пока садиться нельзя – традиции не позволяют.

Ванда Жарич:

До первой звезды никто ничего не кушает. Все ждут.

По ингредиентам стол постный, но по содержанию – богатый. Меню в католический Сочельник особое – делится хозяйка дома Ванда Ивановна. Положено 12 блюд. Это по числу апостолов. Основные яства – грибные и рыбные, на десерт – маковые пампушки. Постепенно на большом столе остается все меньше места.

У Ванды Ивановны пятеро детей, большинство уже обзавелись своими семьями. Но именно в Рождество все соберутся под крышей родительского дома.

Перед трапезой – молитва, а после все члены семьи обмениваются кусочками оплатка и рождественскими пожеланиями.

Кстати, еще одна особенность стола скрыта под скатертью. Там лежит сено. После ужина им можно будет попотчевать домашних животных. Вот и Ванда Ивановна несет угощение в хлев, аккурат символу наступающего года – козе Белке.

А утром вся семья Жарич отправится на Рождественскую службу. В костеле Святого Казимира в этот день и чета Духовник. Марина всю жизнь ходит в католический храм, а вот ее муж Игорь был крещен по православным канонам.

Кроме Игоря и Марины православно-католических семей во Вселюбе немало. Вот и в доме их близких друзей – Людмилы и Михаила – поздравления с Рождеством звучат дважды.

Людмила Процкая:

Свята ў нас пачынаецца з 25 і канчаецца 21 январом, калі канчаецца праваслаўнае Храшчэнне. Так што мы цэлы месяц гуляем. Усе нашы знаюць, што ў нас гэта свята ідзе – усе заяджайце: католікі, праваслаўныя.

Михаил Процкий:

Наконт талерантнасці беларускага народа. У Іўе пастаўлены помнік, які абазначае сыход у адным месцы чатырох рэлігій. Гэта і татары, і яўрэі, каталікі і праваслаўныя.

Сохранили во Вселюбе и обычай отмечать Коляды. Изначально языческий праздник за последнее тысячелетие смешался с церковными традициями. Сейчас у всех этот обряд ассоциируется с Рождеством. Ряженые с песнями приходят в дом, а хозяева не скупятся на гостинцы.

Языческие обычаи и христианские обряды – переплетений масса. Одна часть агрогородка ходит в церковь, другая – в костел. Впрочем, на большие праздники многие непременно соберутся вместе уже в домашнем кругу. Ведь будь на календаре 25 декабря либо 7 января, главные ценности Рождества едины как для католиков, так и для православных.