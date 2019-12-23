До +9,5 градусов. В Беларуси побиты температурные рекорды

Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты 22 декабря в ряде областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гомеле столбик термометра поднялся до максимальной отметки + 9,5 градусов.

Предыдущий рекорд для города был установлен в 1982 году. Температурный максимум был побит и в Могилеве – почти + 8. Тепло было и в северном регионе страны – Витебской области. Аномальные для этого времени года значения зафиксированы в Езерище, Лепеле, Сенно.

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