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В МВД Беларуси проведут брифинг о задержании крупной партии героина

23 декабря 2019 06:35
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Новости Беларуси. 23 декабря МВД Беларуси проведёт специальный брифинг, чтобы раскрыть подробности задержания крупнейшей партии героина в истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД Беларуси проведут брифинг о задержании крупной партии героина-1

Наркотики из Афганистана шли в страны Евросоюза. Известно, что Беларусь использовалась как перевалочный пункт. Задерживали участников организованной группы в Минске. В тайнике склада, который арендовали иностранцы, оперативники и обнаружили внушительную партию героина.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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