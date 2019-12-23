В МВД Беларуси проведут брифинг о задержании крупной партии героина

Новости Беларуси. 23 декабря МВД Беларуси проведёт специальный брифинг, чтобы раскрыть подробности задержания крупнейшей партии героина в истории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наркотики из Афганистана шли в страны Евросоюза. Известно, что Беларусь использовалась как перевалочный пункт. Задерживали участников организованной группы в Минске. В тайнике склада, который арендовали иностранцы, оперативники и обнаружили внушительную партию героина.