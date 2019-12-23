Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из площадей города местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме циферблата.

По словам организаторов, подобный флешмоб – устоявшаяся традиция. И если раньше выстраивали из машин ёлку, то в этот раз решили – часы.

Их сооружали более 2-х часов из 60 машин. Участников встречи было ещё больше.