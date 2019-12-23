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Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

23 декабря 2019 07:07
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Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке-1

На одной из площадей города местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме циферблата.

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке-4

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке-6

По словам организаторов, подобный флешмоб устоявшаяся традиция. И если раньше выстраивали из машин ёлку, то в этот раз решили часы.

Их  сооружали более 2-х часов из 60 машин. Участников встречи было ещё больше.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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